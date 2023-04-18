تسليم أزيد من 3000 سكن بصيغتي البيع بالإيجار (عدل) وعمومي ترقوي بسيدي عبد الله

الجزائر- تم اليوم الاثنين على مستوى المدينة الجديدة سيدي عبد الله (ولاية الجزائر) تسليم 3280 وحدة سكنية للمستفيدين بصيغتي البيع بالإيجار (عدل) و العمومي الترقوي(المؤسسة الوطنية للترقية العقارية) تحت إشراف وزير السكن و العمران و المدينة يوسف شرفة.

و يوجد من بين 3280 وحدة سكنية التي تمثل الشطر الثاني من البرنامج السكني للمدينة الجديدة سيدي عبد الله 2080 مسكن بصيغة البيع بالإيجار و 1200 سكن بصيغة عمومي ترقوي.

و في تصريح له للصحافة عقب مراسيم تسليم المفاتيح و العقود للمستفيدين قال السيد شرفة أن هذه العملية تندرج ضمن البرنامج السكني لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مؤكدا أنه سيتم خلال الأعياد الوطنية- على غرار ما تم في 5 يوليو المنصرم- توزيع عددا معتبرا (دون تحديد العدد بالضبط ) من السكنات بمختلف الصيغ في مختلف ولايات الوطن.

و اعلن في ذات الاطار انه سيتم توزيع عددا "هائلا" من السكنات خلال 20 أوت و أول نوفمبر القادمين باعتبارهما محطتين من أهم محطات الثورة التحريرية المجيدة .

و قال بخصوص برنامج سكنات عدل 2 أنه "تم توزيع وحدات سكنية بهذه الصيغة بعدة ولايات من الوطن على غرار عين تموشنت و قسنطينة و عنابة" مؤكدا ان "العملية مستمرة حيث سيتم كل شهر تسليم عددا "معتبرا" من الوحدات السكنية بهذه الصيغة في بعض الولايات.

و اعلن في ذات السياق أنه سيتم خلال شهر أوت المقبل تسليم وحدات سكنية في إطار عدل 2 في بعض ولايات الوطن دون تحديدها.

أما عن الجزائر العاصمة فقد أكد السيد شرفة أنه "سيتم نهاية سنة 2017 غلق ملف عدل 1 نهائيا" و تحضير ملف عدل 2 و استدعاء كل المكتتبين.

و ردا عن سؤال متعلق بعملية التطهير لقوائم مكتتبي عدل أكد الوزير ان الأمر لا يتعلق بحملة تطهير و إنما هي "حملة تذكير" حيث "يتم ارسال اعذارات للمكتتبين لتسديد ما تبقى لهم من مستحقات السكنات مضيفا أنه "في حالة عدم الرد يتم استبدال المكتتب بمكتتب آخر بالقائمة الاضافية".