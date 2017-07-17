الجائزة العالمية لكرة الطائرة (السيدات): الجزائر تنهزم أمام المكسيك  

كاراكاس - خسر المنتخب النسوي الجزائري للكرة الطائرة أمام المنتخب المكسيكي بنتيجة 3 أشواط لصفر (25-19، 25-20، 25-19) ليلة الأحد إلى الاثنين بكاراكاس (فنزويلا) لحساب اليوم الثالث للفوج ج3 (المجموعة الثالثة) للجائزة العالمية الكبرى.

وتعد هذه الخسارة الثالثة على التوالي للجزائريات بعد الانهزامات المسجلة في الجولة الأولى والثانية أمام فنزويلا بنتيجة 3 أشواط مقابل صفر (28-26، 25-18، 25-18) والمجر بنتيجة 3 أشواط مقابل صفر كذلك (25-07، 25-09، 25-16).

وكانت الجزائر قد شاركت الأسبوع الفارط في الدورة الأولى للجائزة الكبرى التي جرت وقائعها بياوندي (الكاميرون)، حيث سجلت ثلاثة انهزامات ضد الكاميرون، فرنسا وفنزويلا بنفس النتيجة (3-0).

وتتذيل الجزائر ترتيب المجموعة الثالثة بدون رصيد، في الوقت الذي سيطرت فيه المجر ب 18 نقطة، متفوقة على فرنسا التي جاءت في الوصافة ب 16 نقطة وفنزويلا ثالثة برصيد 13 نقطة.