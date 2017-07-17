الجائزة العالمية لكرة الطائرة (السيدات): الجزائر تنهزم أمام المكسيك  

وتعد هذه الخسارة الثالثة على التوالي للجزائريات بعد الانهزامات المسجلة في الجولة الأولى والثانية أمام فنزويلا بنتيجة 3 أشواط مقابل صفر (28-26، 25-18، 25-18) والمجر بنتيجة 3 أشواط مقابل صفر كذلك (25-07، 25-09، 25-16).
وكانت الجزائر قد شاركت الأسبوع الفارط في الدورة الأولى للجائزة الكبرى التي جرت وقائعها بياوندي (الكاميرون)، حيث سجلت ثلاثة انهزامات ضد الكاميرون، فرنسا وفنزويلا بنفس النتيجة (3-0).
وتتذيل الجزائر ترتيب المجموعة الثالثة بدون رصيد، في الوقت الذي سيطرت فيه المجر ب 18 نقطة، متفوقة على فرنسا التي جاءت في الوصافة ب 16 نقطة وفنزويلا ثالثة برصيد 13 نقطة.