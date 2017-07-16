القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

قيطوني يدعو الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات الى التحلي بروح المبادرة

  أدرج يـوم : الأحد, 16 تموز/يوليو 2017 19:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 41 مرات
قيطوني يدعو الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات الى التحلي بروح المبادرة

الجزائر- دعا وزير الطاقة مصطفى قيطوني الوكالة الوطنية  لتثمين موارد المحروقات (النافت) الى التحلي بروح المبادرة و الابتكار من اجل  احداث ديناميكية حقيقية في تجسيد السياسة الطاقوية الوطنية مع السهر على  احترام الاحكام القانونية  والتنظيمية.

و صرح الوزير خلال تدخله بمناسبة تنصيب ارزقي حسيني في منصب رئيس لجنة ادارة  الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات انه "تم فعلا بذل جهود كبيرة لكن  لازال هناك الكثير الواجب عمله".

و اوضح في هذا الخصوص ان الوكالة مطالبة ايضا بالتحلي بروح الابتكار من اجل  تحسين مناخ الاعمال و جاذبية الميدان المنجمي.

كما اشار الى ان "الشفافية و اتخاذ اجراءات مناسبة لوضع حد للبيروقراطية و  الاولوية المولاة لحلول المنفعة المشتركة يجب ان تسود لان الامر يتعلق  بمستقبلنا الطاقوي".

و تابع الوزير قوله ان هذه الهيئة مطالبة بان تحضر مستقبلها بعناية و  استباقية في هذا الظرف المتميز بانخفاض اسعار النفط و تراجع الاستثمارات.

و بعيدا عن القانون و الجباية التي يطبقها اي بلد بكل سيادة من الضروري -يضيف  السيد قيطوني- التحلي بالفعالية و الاهتمام سيما تجاه المتعاملين و الشركاء و  المستثمرين.

كما اكد ان "تجربة المناقصات الاخيرة تستوقفنا في هذا الاتجاه حيث يجب على  الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ان تستخلص الدروس و التحرك من اجل  تحسين الظروف و الجاذبية".

و اضاف في هذا السياق انه من "غير المقبول" تنظيم مناقصتين او ثلاثة ليتضح  فيما بعد انها غير مجدية مشيرا الى مثال بلد عربي استغرق فيه مسار الاعلان عن  المناقصات و توقيع العقود شهران اثنان في حين يستغرق ذلك في الجزائر اكثر من  سنة.

في هذا الصدد دعا الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ليس فقط الى تعزيز  قدراتها من حيث الاستشارة و الخبرة التي تسمح لها بتعزيز و تحسين مخططات تطوير  قطاع المحروقات على المديين المتوسط و الطويل بل و لتصبح كذلك "مصدر اقتراحات"  لجعل المجال المنجمي الوطني للمحروقات اكثر جاذبية و بالتالي الحفاظ على  المصالح الاستراتيجية للدولة في هذا المجال.

كما اوصى الوزير بجعل المستثمر الاجنبي شريكا و ليس مجرد مناول.

 

الجباية: تعديلات طفيفة متوقعة

 

و في معرض تطرقه للجباية البترولية اوضح السيد قيطوني ان انخفاض اسعار النفط  قد جعلت من الجباية البترولية الحالية عاملا معيقا للاستثمار في مجال  المحروقات.

و بالتالي -يضيف الوزير- فان على الجزائر ان تقوم "بتعديلات قانونية طفيفة"  على القانون المسير لهذا المجال من اجل جلب المستثمرين دون المساس بالمبدأ  الاساسي للقانون الساري.

و اشار في هذا الخصوص الى ان  تصورات قد قدمت لوزارة المالية فيما تعكف لجنة  عمل على هذه المسالة الخاصة بالجباية.

و اكد الوزير في هذا السياق انه لا يوجد سبب يجعل من الجزائر غير جذابة من  حيث الاستثمار في ميدان المحروقات.

و خلص في الاخير الى القول بان الظرف الحالي المتميز بتراجع اسعار النفط غير  مناسب لاستثمارات مقترحا على الوكالة الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط و التعويل  على كل الطاقات التقليدية و غير التقليدية و الشمسية...إلخ.

كلـمات مفتـاحيــة :
قيطوني يدعو الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات الى التحلي بروح المبادرة
  أدرج يـوم : الأحد, 16 تموز/يوليو 2017 19:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 41 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود