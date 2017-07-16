قيطوني يدعو الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات الى التحلي بروح المبادرة

الجزائر- دعا وزير الطاقة مصطفى قيطوني الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النافت) الى التحلي بروح المبادرة و الابتكار من اجل احداث ديناميكية حقيقية في تجسيد السياسة الطاقوية الوطنية مع السهر على احترام الاحكام القانونية والتنظيمية.

و صرح الوزير خلال تدخله بمناسبة تنصيب ارزقي حسيني في منصب رئيس لجنة ادارة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات انه "تم فعلا بذل جهود كبيرة لكن لازال هناك الكثير الواجب عمله".

و اوضح في هذا الخصوص ان الوكالة مطالبة ايضا بالتحلي بروح الابتكار من اجل تحسين مناخ الاعمال و جاذبية الميدان المنجمي.

كما اشار الى ان "الشفافية و اتخاذ اجراءات مناسبة لوضع حد للبيروقراطية و الاولوية المولاة لحلول المنفعة المشتركة يجب ان تسود لان الامر يتعلق بمستقبلنا الطاقوي".

و تابع الوزير قوله ان هذه الهيئة مطالبة بان تحضر مستقبلها بعناية و استباقية في هذا الظرف المتميز بانخفاض اسعار النفط و تراجع الاستثمارات.

و بعيدا عن القانون و الجباية التي يطبقها اي بلد بكل سيادة من الضروري -يضيف السيد قيطوني- التحلي بالفعالية و الاهتمام سيما تجاه المتعاملين و الشركاء و المستثمرين.

كما اكد ان "تجربة المناقصات الاخيرة تستوقفنا في هذا الاتجاه حيث يجب على الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ان تستخلص الدروس و التحرك من اجل تحسين الظروف و الجاذبية".

و اضاف في هذا السياق انه من "غير المقبول" تنظيم مناقصتين او ثلاثة ليتضح فيما بعد انها غير مجدية مشيرا الى مثال بلد عربي استغرق فيه مسار الاعلان عن المناقصات و توقيع العقود شهران اثنان في حين يستغرق ذلك في الجزائر اكثر من سنة.

في هذا الصدد دعا الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ليس فقط الى تعزيز قدراتها من حيث الاستشارة و الخبرة التي تسمح لها بتعزيز و تحسين مخططات تطوير قطاع المحروقات على المديين المتوسط و الطويل بل و لتصبح كذلك "مصدر اقتراحات" لجعل المجال المنجمي الوطني للمحروقات اكثر جاذبية و بالتالي الحفاظ على المصالح الاستراتيجية للدولة في هذا المجال.

كما اوصى الوزير بجعل المستثمر الاجنبي شريكا و ليس مجرد مناول.

الجباية: تعديلات طفيفة متوقعة

و في معرض تطرقه للجباية البترولية اوضح السيد قيطوني ان انخفاض اسعار النفط قد جعلت من الجباية البترولية الحالية عاملا معيقا للاستثمار في مجال المحروقات.

و بالتالي -يضيف الوزير- فان على الجزائر ان تقوم "بتعديلات قانونية طفيفة" على القانون المسير لهذا المجال من اجل جلب المستثمرين دون المساس بالمبدأ الاساسي للقانون الساري.

و اشار في هذا الخصوص الى ان تصورات قد قدمت لوزارة المالية فيما تعكف لجنة عمل على هذه المسالة الخاصة بالجباية.

و اكد الوزير في هذا السياق انه لا يوجد سبب يجعل من الجزائر غير جذابة من حيث الاستثمار في ميدان المحروقات.

و خلص في الاخير الى القول بان الظرف الحالي المتميز بتراجع اسعار النفط غير مناسب لاستثمارات مقترحا على الوكالة الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط و التعويل على كل الطاقات التقليدية و غير التقليدية و الشمسية...إلخ.