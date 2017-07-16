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وزير الأشغال العمومية و النقل يستقبل السفيرة الأمريكية و سفيري كرواتيا و اذربيجان

  أدرج يـوم : الأحد, 16 تموز/يوليو 2017 19:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرات

الجزائر - استقبل وزير الأشغال العمومية و النقل عبد  الغني زعلان يوم الأحد بالجزائر سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر  السيدة جوان بولاشيك و كذا سفير كرواتيا السيد مارين أندريجاسيفيش و سفير  جمهورية اذربيجان السيد ماهر عليف بالجزائر حسب ما افاد به بيان للوزارة.

و تندرج زيارة السيدة بولاشيك, و ذلك قبل مغادرتها للجزائر  إثر انتهاء  مهامها, في إطار تعزيز و تطوير سبل التعاون و الشراكة بين البلدين في مجال  الاشغال العمومية و النقل يضيف البيان.

و تمحورت المحادثات بين الطرفين حول العناصر الأساسية للتعاون و الشراكة بين  الجزائر و أمريكا و الوسائل المساعدة على تطويرها حسب نفس المصدر مضيفا انه تم  خلال اللقاء استعراض العديد من النقاط ذات الاهتمام المشترك خاصة المتعلقة  بمجال النقل الجوي  محل متابعة متواصلة بين الطرفين.

و ثمن بالمناسبة الطرفان مستوى علاقات التعاون الجيدة التي تربط البلدين في  مجال الاشغال العمومية و النقل.

كما استقبل السيد زعلان سفير كرواتيا مارين أندريجاسيفيش و سفير جمهورية  اذربيجان السيد ماهر عليف في إطار تعزيز و تطوير سبل التعاون و الشراكة بين  هاذين البلدين و الجزائر في مجال الاشغال العمومية و النقل.

و تمحورت المحادثات خلال اللقاءين حول سبل  دعم  و تعزيز  التعاون و الشراكة  بين الجزائر و هاذين البلدين كما تم استعراض و مناقشة النقاط ذات الاهتمام  المشترك خصوصا  في مجال الاشغال العمومية و النقل.

و بالمناسبة  تم التأكيد على مواصلة الجهود لتحقيق التطلعات المستقبلية التي  تخدم كلا الطرفين.

وزير الأشغال العمومية و النقل يستقبل السفيرة الأمريكية و سفيري كرواتيا و اذربيجان
  أدرج يـوم : الأحد, 16 تموز/يوليو 2017 19:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرة   شارك

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