وزير الأشغال العمومية و النقل يستقبل السفيرة الأمريكية و سفيري كرواتيا و اذربيجان

الجزائر - استقبل وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغني زعلان يوم الأحد بالجزائر سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر السيدة جوان بولاشيك و كذا سفير كرواتيا السيد مارين أندريجاسيفيش و سفير جمهورية اذربيجان السيد ماهر عليف بالجزائر حسب ما افاد به بيان للوزارة.

و تندرج زيارة السيدة بولاشيك, و ذلك قبل مغادرتها للجزائر إثر انتهاء مهامها, في إطار تعزيز و تطوير سبل التعاون و الشراكة بين البلدين في مجال الاشغال العمومية و النقل يضيف البيان.

و تمحورت المحادثات بين الطرفين حول العناصر الأساسية للتعاون و الشراكة بين الجزائر و أمريكا و الوسائل المساعدة على تطويرها حسب نفس المصدر مضيفا انه تم خلال اللقاء استعراض العديد من النقاط ذات الاهتمام المشترك خاصة المتعلقة بمجال النقل الجوي محل متابعة متواصلة بين الطرفين.

و ثمن بالمناسبة الطرفان مستوى علاقات التعاون الجيدة التي تربط البلدين في مجال الاشغال العمومية و النقل.

كما استقبل السيد زعلان سفير كرواتيا مارين أندريجاسيفيش و سفير جمهورية اذربيجان السيد ماهر عليف في إطار تعزيز و تطوير سبل التعاون و الشراكة بين هاذين البلدين و الجزائر في مجال الاشغال العمومية و النقل.

و تمحورت المحادثات خلال اللقاءين حول سبل دعم و تعزيز التعاون و الشراكة بين الجزائر و هاذين البلدين كما تم استعراض و مناقشة النقاط ذات الاهتمام المشترك خصوصا في مجال الاشغال العمومية و النقل.

و بالمناسبة تم التأكيد على مواصلة الجهود لتحقيق التطلعات المستقبلية التي تخدم كلا الطرفين.