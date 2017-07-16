الدالية تبحث التعاون الثنائي مع ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان وسفيرة كندا

الجزائر- استقبلت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, غنية الدالية, يوم الأحد بالجزائر العاصمة, ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالجزائر ماريام خان, وسفيرة كندا بالجزائر إيزابيل روي, حيث تم بحث سبل دفع التعاون الثنائي بين الطرفين.

وسمح اللقاء الأول للطرفين بإبداء "إرادتهما في تشجيع تبادل التجارب والمرافقة لا سيما في مجال التكوين والتكفل بالأشخاص المعاقين وتطوير أساليب الاتصال", حسب ما أورده بيان لذات الدائرة الوزارية.

وخلال استقبالها لسفيرة كندا بالجزائر, أكد الجانبان استعدادهما لمواصلة التعاون الثنائي وتطويره وتبادل التجارب لا سيما ما تعلق "بالتكفل بالأشخاص المعاقين والأشخاص المسنين".

وثمنت السيدة إيزابيل روي التي التقت السيدة الدالية في إطار زيارة وداع عقب انتهاء مهامها بالجزائر, "الجهود المبذولة من طرف الجزائر في مجال ترقية المرأة وحمايتها", يضيف البيان.