تبون يستقبل نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار 

الجزائر - استقبل الوزير الأول، عبد المجيد تبون، نائب رئيس البنك الاوروبي للاستثمار المكلف بمنطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا، رومان ايسكولانو، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وسمح اللقاء بالتطرق إلى "تطور العلاقات بين الجزائر وهذا الشريك الهام و التعاون القائم بينهما منذ أكثر من ثلاثة عقود" يؤكد ذات المصدر.

وبخصوص الطابع التقليدي لهذه العلاقات، أعرب السيد رومان ايسكولانو للوزير الأول عن "أمل" هذه المؤسسة في "ترقية سبل عمل و تعاون جديدة مع الجزائر و كذا استعدادها لتقديم خبرتها في مجال مرافقة انجاز المشاريع الكبرى".

ومن جهته، أشاد السيد تبون "بالاهتمام الذي توليه هذه المؤسسة للتنمية في الجزائر" داعيا إلى البحث عن فرص كفيلة بتمكين تحقيق قفزة نوعية في مجال التعاون المالي لاسيما تركيب المشاريع التابعة للقطاعات المدعوة للاضطلاع بدور محرك للتنمية الاقتصادية لاسيما المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات الصغيرة و المتوسطة" يضيف البيان.

جرى اللقاء بحضور وزير الشؤون الخارجية السيد عبد القادر مساهل.