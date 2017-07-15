القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تبون يستقبل نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار 

  أدرج يـوم : السبت, 15 تموز/يوليو 2017 19:19     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرات

الجزائر - استقبل الوزير الأول، عبد المجيد تبون، نائب رئيس البنك الاوروبي للاستثمار المكلف بمنطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا، رومان ايسكولانو، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وسمح اللقاء بالتطرق إلى "تطور العلاقات بين الجزائر وهذا الشريك الهام و التعاون القائم بينهما منذ أكثر من ثلاثة عقود"  يؤكد ذات المصدر.

وبخصوص الطابع التقليدي لهذه العلاقات، أعرب السيد رومان ايسكولانو للوزير  الأول عن "أمل" هذه المؤسسة في "ترقية سبل عمل و تعاون جديدة مع الجزائر و كذا  استعدادها لتقديم خبرتها في مجال مرافقة انجاز المشاريع الكبرى".

ومن جهته، أشاد السيد تبون "بالاهتمام الذي توليه هذه المؤسسة للتنمية في  الجزائر"  داعيا إلى البحث عن فرص كفيلة بتمكين تحقيق قفزة نوعية في مجال  التعاون المالي لاسيما تركيب المشاريع التابعة للقطاعات المدعوة للاضطلاع بدور  محرك للتنمية الاقتصادية لاسيما المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات  الصغيرة و المتوسطة" يضيف البيان.

جرى اللقاء بحضور وزير الشؤون الخارجية  السيد عبد القادر مساهل.

تبون يستقبل نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار 
  أدرج يـوم : السبت, 15 تموز/يوليو 2017 19:19     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود