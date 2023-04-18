القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تجارة : أكثر من 400 سوق غير شرعي في انتظار إزالتها 

  أدرج يـوم : السبت, 15 تموز/يوليو 2017 17:36     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرات
تجارة : أكثر من 400 سوق غير شرعي في انتظار إزالتها 

الجزائر - قال المدير العام لضبط و تنظيم النشاطات التجارية بوزارة التجارة، عبد العزيز آيت عبد الرحمان، اليوم السبت أنه ومن أصل  1.453 سوق غير شرعي  تم إحصاءها سنة 2012 ما يزال 403 منها فقط في انتظار عمليات استئصالها. 

وأوضح ذات المسؤول خلال لقاء جمع وزير التجارة، أحمد عبد الحفيظ ساسي، بإطارات  القطاع   أن عدد الأسواق الموازية التي تم القضاء عليها حتى تاريخ 15 يونيو  2017 بلغ 1.050 سوق   بينما قدر عدد الأسواق غير الشرعية  التي برزت من جديد  بعد إزالتها ب 216 سوق .

وأفاد السيد آيت عبد الرحمان أنه من ضمن 50.677 ناشط في هذه الأسواق غير  الشرعية تم إدماج 21.239 تاجر غير شرعي في السوق النظامي ما يمثل 42 بالمائة  من العدد الإجمالي لهؤلاء التجار غير النظاميين.  

يذكر أن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية  كانت قد أطلقت شهر أوت 2012 و  بالتنسيق مع وزارة التجارة حملة واسعة للقضاء على الأسواق غير الشرعية عبر  التراب الوطني   بالموازاة  تم اتخاذ العديد من الإجراءات لامتصاص هذه الظاهرة أهمها إطلاق مشاريع انجاز مئات الأسواق الجوارية و المغطاة .

وقد تم تخصيص غلاف مالي قدره 12 مليار دينار لإنجاز 784 سوق جواري تابعة  لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية .

في هذا الصدد أوضح السيد آيت عبد الرحمان أنه و من ضمن 784 سوق جواري التي  خطط لإنجازها   تم استلام 670 منها و 94 سوقا آخر  في انتظار استلامها بينما  تم الغاء مشاريع انجاز 20 سوقا.

وفيما يخص برنامج انجاز 291 سوق مغطاة الذي  بادرت به وزارة التجارة بغلاف  مالي قدره 10 مليار دينار   أوضح ذات المسؤول أنه تم استلام 22 سوقا حتى نهاي  يونيو الماضي فيما يوجد 46 منها قيد الانجاز   بينما تم تجميد  208 سوقا (  الأشغال لم تنطلق بعد) و 8 أسواق الأشغال بها متوقفة و 7 أسواق تم إلغاءها  بالمرة.

كلـمات مفتـاحيــة :
تجارة : أكثر من 400 سوق غير شرعي في انتظار إزالتها 
  أدرج يـوم : السبت, 15 تموز/يوليو 2017 17:36     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود