سبل التعاون محور لقاء بين راوية و نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار

الجزائر- استقبل وزير المالية عبد الرحمان راوية يوم الخميس الفارط نائب رئيس البنك الاوروبي للاستثمار المكلف بمنطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا رومان ايسكولانو و الذي تباحث معه حول سبل التعاون بين الجزائر و هذه المؤسسة المالية الاوروبية حسبما جاء في بيان للوزارة يوم السبت.

و قد تم خلال هذا اللقاء تبادل وجهات النظر حول الافاق الاقتصادية للجزائر و فرص التعاون بين الجانبين.

و بهذا الخصوص أكد مجددا السيد راوية على استعداد الجزائر " للعمل سويا مع مختلف الشركاء بغية تحسين مناخ الاستثمارات و كذا تعزيز التنمية الاقتصادية للبلد" بحسب نفس البيان.

كما تطرق السيد الوزير الى تفاصيل مخطط العمل للحكومة في مجال الاصلاحات و العصرنة الاقتصادية.

و من جهته أكد مجددا السيد ايسكولانو على استعدادا مؤسسته " لتقديم الدعم الضروري من أجل مرافقة تنويع الاقتصاد الجزائري" من خلال توفير الادوات الضرورية و تقديم خبرتها الكبيرة في هذا المجال.

يذكر أن مساهمي البنك الاوروبي للاستثمار هم الدول أعضاء الاتحاد الاوروبي, وهو مؤسسة تمويل على المدى البعيد للاتحاد الاوروبي كما يتيح أدوات للتمويل والاستشارة لدول المنطقة المتوسطية, بالتعاون خاصة مع اللجنة الاوروبية

وبتمويلات مشتركة.

للإشارة كان البنك الأوروبي للاستثمار قد ساهم سابقا في تمويل مشاريع بالجزائر في قطاعات الطاقة والموارد المائية والنقل البري والصناعة.