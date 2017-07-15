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المقاولون الشباب الجزائريون لديهم مزايا حقيقية

  أدرج يـوم : السبت, 15 تموز/يوليو 2017 09:12     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 81 مرات

باريس- اعتبرت حركة مؤسسات فرنسا (ميداف) يوم الجمعة  أن المقاولين الشباب الجزائريين يتمتعون بمزايا حقيقية, مشيرة الى "العلاقات  الجيدة" معهم.

و في حديث نشره موقع وكالة ايكوفين الذي يغطي الأخبار الأفريقية يوميا, صرح   رئيس جمعية أرباب العمل الفرنسيين, بيار غاتاز  أن "المقاولين الشباب  الجزائريين لديهم مزايا حقيقية مؤكدا ان علاقاته جيدة مع بعض رؤساء مؤسسات

الجزائر".

وأضاف ان حركة مؤسسات فرنسا تعمل اليد في اليد مع شركائنا المحليين و مع  المؤسسات الجزائرية و بالتعاون مع الحكومتين الفرنسية والجزائرية منذ انشاء  حركة مؤسسات فرنسا الدولية منذ 30 سنة".

واعتبر رئيس ارباب العمل الفرنسيين ان تعزيز العلاقات الاقتصادية  الثنائية "شيء ممتاز" بالنسبة لمؤسسات البلدين, مضيفا ان رغبة منظمته سواء في  مجال الاعمال او  الأعمال الموجهة للشباب هو "تحقيق اشياء ملموسة مع نظرائنا

الجزائريين".

واشار من جهة اخرى الى ان حركة مؤسسات فرنسا تولي عناية "كبيرة" للقطاع  الخاص الافريقي الذي تأمل في إقامة علاقة شراكة جديدة معه.

وفي هذا السياق اعتبر ان فتح الخط الجوي الرابط بين الجزائر العاصمة و  لاغوس قريبا مرورا بالساحل هو "محور هام سيساهم في فك العزلة عن شبه المنطقة".

وقال ان "المؤسسات الفرنسية تنظر باهتمام هذه المشاريع التي ستمكن من  ربط العواصم الكبرى للساحل", مشيرا الى  ضرورة التفكير في تعاون اقتصادي ومالي و في انماط جديدة لتطوير الفروع.

المقاولون الشباب الجزائريون لديهم مزايا حقيقية
  أدرج يـوم : السبت, 15 تموز/يوليو 2017 09:12     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 81 مرة   شارك

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