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طاقة كهربائية : تسجيل استهلاك قياسي جديد للكهرباء (سونلغاز)

  أدرج يـوم : الجمعة, 14 تموز/يوليو 2017 14:25     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 86 مرات
طاقة كهربائية : تسجيل استهلاك قياسي جديد للكهرباء (سونلغاز)

الجزائر - سجل الاستهلاك الوطني للطاقة الكهربائية ظهرة  يوم الخميس ارتفاعا قياسيا جديدا عقب موجات الحر الشديدة التي ميزت شمال  البلاد حسبما أفاد به يوم الخميس بيان لشركة توزيع الكهرباء و الغاز (سونلغاز).

و أوضح البيان أن "متعامل النظام الكهربائي سجل رقما قياسيا جديدا من حيث  الطاقة الكهربائية المستعملة عبر الشبكة الوطنية بحيث بلغت 13.561 ميغاواط  اليوم الخميس 13 يوليو على الساعة 14:30"  مما يمثل ارتفاعا بنسبة 6ر5 %  مقارنة بالطلب الأقصى المسجل خلال صيف 2016.

كما تم تسجيل ارتفاع قياسي أخر قدر ب 13.390 ميغاواط يوم 12 يوليو على الساعة  14:45  اي ارتفاع بنسبة 1ر3 % مقارنة بصيف 2016.

و ذكرت سونلغاز بأن "الاستهلاك الكهربائي مرتبط بشكل وطيد بارتفاع درجات  الحرارة" متوقعة ارتفاعا قياسيا أخرا خلال هذه الصائفة.

 

و تدعو سونلغاز المواطنين إلى "عقلنة" استعمال الطاقة الكهربائية لاسيما ما  بين 13:00 و 16:00 و ما بين 20:00 و 23:00.

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طاقة كهربائية : تسجيل استهلاك قياسي جديد للكهرباء (سونلغاز)
  أدرج يـوم : الجمعة, 14 تموز/يوليو 2017 14:25     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 86 مرة   شارك

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