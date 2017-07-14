طاقة كهربائية : تسجيل استهلاك قياسي جديد للكهرباء (سونلغاز)

الجزائر - سجل الاستهلاك الوطني للطاقة الكهربائية ظهرة يوم الخميس ارتفاعا قياسيا جديدا عقب موجات الحر الشديدة التي ميزت شمال البلاد حسبما أفاد به يوم الخميس بيان لشركة توزيع الكهرباء و الغاز (سونلغاز).

و أوضح البيان أن "متعامل النظام الكهربائي سجل رقما قياسيا جديدا من حيث الطاقة الكهربائية المستعملة عبر الشبكة الوطنية بحيث بلغت 13.561 ميغاواط اليوم الخميس 13 يوليو على الساعة 14:30" مما يمثل ارتفاعا بنسبة 6ر5 % مقارنة بالطلب الأقصى المسجل خلال صيف 2016.

كما تم تسجيل ارتفاع قياسي أخر قدر ب 13.390 ميغاواط يوم 12 يوليو على الساعة 14:45 اي ارتفاع بنسبة 1ر3 % مقارنة بصيف 2016.

و ذكرت سونلغاز بأن "الاستهلاك الكهربائي مرتبط بشكل وطيد بارتفاع درجات الحرارة" متوقعة ارتفاعا قياسيا أخرا خلال هذه الصائفة.

و تدعو سونلغاز المواطنين إلى "عقلنة" استعمال الطاقة الكهربائية لاسيما ما بين 13:00 و 16:00 و ما بين 20:00 و 23:00.