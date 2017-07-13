القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجزائر- البنك الاوروبي للاستثمار: مشاريع للتمويل قيد الدراسة في مجال  البيئة

  أدرج يـوم : الخميس, 13 تموز/يوليو 2017 19:27     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 71 مرات
الجزائر- البنك الاوروبي للاستثمار: مشاريع للتمويل قيد الدراسة في مجال  البيئة

الجزائر - أبدى البنك الأوروبي  للاستثمار رغبته  في  التعاون مع الحكومة الجزائرية في مجال البيئة والطاقات المتجددة و ذلك من خلال  تمويل مشاريع في هذا القطاع، حسبما افاد به اليوم الخميس بالجزائر نائب رئيس  هذه المؤسسة المالية  الأوروبية السيد رومان اسكولانو.

وقال السيد اسكولانو للصحافة في اعقاب لقاء جمعه بوزيرة البيئة و الطاقات  المتجددة السيدة فاطمة الزهراء زرواطي :" أنا هنا من أجل نقل رغبة البنك  الأوروبي للاستثمار  في التعاون مع الحكومة الجزائرية من اجل تنفيذ عمليات  تمويل  مشاريع ملموسة في الجزائر " .

وفي هذا الصدد افاد ذات  المسؤول ان الطرفان اتفقا سويا على تحديد  المشاريع  التي يمكن للبنك ان يقوم بتمويلها، مبرزا التزام هذا البنك الاوروبي بحماية  البيئة والمكافحة ضد التغيرات المناخية والتي تعتبر من اولوياته.

من جهتها، أوضحت السيدة زرواطي أنه وعبر تعزيز هذه الشراكة القديمة بين  الجزائر والبنك ، ترغب دائرتها الوزارية بالاستثمار في مجال البيئة والطاقات  المتجددة يكون له اثر ايجابي على الاقتصاد  الوطني.

وأفادت الوزيرة ايضا أن هذه الزيارة لنائب رئيس البنك تأتي بعد المصادقة على   مخطط العمل الجديد للحكومة و تدخل في إطار النموذج الاقتصادي الجديد للنمو،  الذي احدث تغييرات على مستوى الاولويات المتعلقة بالشراكة الجزائرية  -الاوروبية.

يذكر ان مساهمي البنك الاوروبي للاستثمار  هم الدول اعضاء الاتحاد الاوروبي،  وهو مؤسسة تمويل على المدى البعيد للاتحاد الاوروبي  كما يتيح  أدوات للتمويل  والاستشارة لدول المنطقة المتوسطية ، بالتعاون خاصة مع اللجنة الاوروبية   وبتمويلات مشتركة.

 

للإشارة، كان البنك الأوروبي للاستثمار قد ساهم سابقا في  تمويل مشاريع  بالجزائر في قطاعات الطاقة  والموارد المائية والنقل البري والصناعة.

كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر- البنك الاوروبي للاستثمار: مشاريع للتمويل قيد الدراسة في مجال  البيئة
  أدرج يـوم : الخميس, 13 تموز/يوليو 2017 19:27     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 71 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

"التحضير جار لعملية إعادة التنظيم الإداري لاستحداث ولايات منتدبة في الهضاب العليا"  

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: ظاهرة تقدم أغلبية الفلاحين في السن مقلقة (الرئيس بوتفليقة) 