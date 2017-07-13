موجة الحرارة الشديدة وحرائق الغابات وراء انقطاعات التيار الكهربائي 

الجزائر - تسببت موجة الحرارة الشديدة التي تشهدها البلاد وحرائق الغابات التي مست العديد من الولايات عبر الوطن في انقطاع التموين بالكهرباء خلال ال 24 ساعة الماضية، حسبما افادت به الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز في بيان.

وحسب ذات المصدر فانه و " نتيجة لموجة الحرارة الشديدة التي تعرفها البلاد واندلاع حرائق الغابات في العديد من الولايات عبر الوطن سجلت اضطرابات محلية في مجال التموين بالطاقة الكهربائية خلال ال 24 ساعة الماضية و ذلك عبر العديد من الولايات .

وقد ساهم الطلب المرتفع و الاستخدام المفرط للتجهيزات الكهربائية في حدوث اختلالات على مستوى الكوابل الأرضية ذات الضغط المتوسط علاوة على أضرار أخرى التي تسببت و بقوة في سير شبكة التوزيع، يضيف البيان.

وحسب بيان الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز فان حرائق الغابات ساهمت أيضا في ارتفاع درجات الحرارة ما الحق أضرار بالشبكات الجوية ما أعاق ولوج فرق التدخل للقيام بأشغال التصليح و الصيانة .

ولمواجهة هذه الوضعية سخرت مديريات توزيع الكهرباء و الغاز عبر التراب الوطني كل الوسائل البشرية و المادية الضرورية لإصلاح التيار الكهربائي و ذلك في أقرب الآجال رغم الظروف الصعبة التي تواجهها مصالحها في الميدان.