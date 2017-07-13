موجة الحرارة الشديدة وحرائق الغابات وراء انقطاعات التيار الكهربائي 

وحسب ذات المصدر فانه و " نتيجة لموجة الحرارة الشديدة التي تعرفها البلاد واندلاع حرائق الغابات في العديد من الولايات عبر الوطن سجلت اضطرابات محلية في مجال التموين بالطاقة الكهربائية خلال ال 24 ساعة الماضية و ذلك عبر العديد من الولايات .
وقد ساهم الطلب المرتفع و الاستخدام المفرط للتجهيزات الكهربائية في حدوث اختلالات على مستوى الكوابل الأرضية ذات الضغط المتوسط علاوة على أضرار أخرى التي تسببت و بقوة في سير شبكة التوزيع، يضيف البيان.
وحسب بيان الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز فان حرائق الغابات ساهمت أيضا في ارتفاع درجات الحرارة ما الحق أضرار بالشبكات الجوية ما أعاق ولوج فرق التدخل للقيام بأشغال التصليح و الصيانة .
ولمواجهة هذه الوضعية سخرت مديريات توزيع الكهرباء و الغاز عبر التراب الوطني كل الوسائل البشرية و المادية الضرورية لإصلاح التيار الكهربائي و ذلك في أقرب الآجال رغم الظروف الصعبة التي تواجهها مصالحها في الميدان.