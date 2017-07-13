القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

موجة الحرارة الشديدة وحرائق الغابات وراء انقطاعات التيار الكهربائي 

  أدرج يـوم : الخميس, 13 تموز/يوليو 2017 18:54     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 35 مرات
موجة الحرارة الشديدة وحرائق الغابات وراء انقطاعات التيار الكهربائي 

الجزائر - تسببت موجة الحرارة الشديدة التي تشهدها البلاد  وحرائق الغابات التي مست العديد من الولايات عبر الوطن في انقطاع التموين بالكهرباء خلال ال 24 ساعة الماضية، حسبما افادت به الشركة الجزائرية لتوزيع  الكهرباء و الغاز في بيان.

وحسب ذات المصدر فانه و " نتيجة  لموجة الحرارة  الشديدة التي تعرفها البلاد  واندلاع حرائق الغابات في العديد من الولايات عبر الوطن  سجلت اضطرابات محلية  في مجال  التموين بالطاقة الكهربائية خلال ال 24 ساعة الماضية و ذلك عبر  العديد من الولايات .

وقد ساهم الطلب المرتفع  و الاستخدام  المفرط  للتجهيزات الكهربائية  في حدوث اختلالات على مستوى الكوابل الأرضية  ذات الضغط المتوسط علاوة على أضرار أخرى التي تسببت و بقوة في سير شبكة التوزيع، يضيف البيان.

وحسب بيان الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز فان  حرائق الغابات  ساهمت أيضا في ارتفاع درجات الحرارة ما الحق أضرار بالشبكات الجوية ما أعاق  ولوج فرق التدخل للقيام بأشغال التصليح و الصيانة . 

 

ولمواجهة هذه الوضعية   سخرت مديريات توزيع الكهرباء و الغاز عبر التراب  الوطني كل الوسائل البشرية و المادية الضرورية لإصلاح التيار الكهربائي و ذلك  في أقرب الآجال رغم الظروف الصعبة التي تواجهها مصالحها في الميدان.

كلـمات مفتـاحيــة :
موجة الحرارة الشديدة وحرائق الغابات وراء انقطاعات التيار الكهربائي 
  أدرج يـوم : الخميس, 13 تموز/يوليو 2017 18:54     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 35 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود