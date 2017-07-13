توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين و شركة بيجو الجزائر 

الجزائر - تم التوقيع اليوم الخميس بالجزائر العاصمة على اتفاقية شراكة بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين وشركة بيجو الجزائر حول تطوير فروع التكوين المرتبطة بما بعد بيع السيارات وفقا للمعايير والمقاييس الدولية.

و أوضح وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي في كلمة له خلال حفل التوقيع الذي جرى بالمديرية العامة لشركة بيجو الجزائر أن هذه الشراكة تهدف إلى "تعزيز العلاقة بين المؤسسة و مؤسسات التكوين المهني عبر برنامج تعاون دائم من أجل ملاءمة التكوين لمتطلبات التشغيل".

كما أشار السيد مباركي الى أن "50 نقطة تابعة لبيجو ستكون معنية باتفاقية الشراكة" التي ستشكل "فرصة حقيقية بالنسبة لدائرته الوزارية من أجل ضمان مرافقة فعالة لأصحاب الشهادات بغية ادماجهم المهني.

وأضاف في ذات السياق أن توقيع هذه الاتفاقية يندرج في "إطار التحضير للدخول التكويني المقرر في سبتمبر المقبل من أجل الاستجابة للطلب القوي للشباب الراغبين في التكوين في صيانة السيارات".

وخلال زيارته لمركز التكوين المهني لوادي السمار، أبرز الوزير ضرورة تكوين المكونين في تخصصات صيانة السيارات و الهيكل و الدهن و تسيير المخزون و كل تخصص جديد مرتبط بالميدان.

و من جانبه اشار المدير العام لبيجو الجزائر، إيف بيرو دي قاشون، إلى أهمية الاستثمار في تكوين الشباب سيما مع "التطور المتسارع" للتكنولوجيا في مجال السيارات و مواصلة "ربط علاقات شراكة مع السلطات العمومية خدمة للجانيين".