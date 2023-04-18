المدينة الجديدة لبوينان : تسليم 16000 وحدة سكنية "عدل" على ثلاث مراحل ابتداء من سبتمبر المقبل   

الجزائر - كشف وزير السكن و العمران و المدينة يوسف شرفة، اليوم الخميس بالبليدة أنه سيشرع في توزيع 16000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار "عدل" على مستوى المدينة الجديدة بوينان (البليدة) ابتداء من سبتمبر المقبل على أن تتم العملية على ثلاث مراحل تستمر الى غاية يونيو 2018.

و قال الوزير ل (وأج) عقب إشرافه على اجتماع تقني يخص مشروع إنجاز المدينة الجديدة لبوينان برفقة كل من وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغاني زعلان و وزير الموارد المائية حسين نسيب أنه من المرتقب الشروع في تسليم سكنات "عدل" بالمدينة الجديدة لبوينان ابتداء من سبتمبر المقبل حيث سيتم توزيع 7.000 سكن في دفعة أولى يليها شطر آخر يقارب 3.000 وحدة في ديسمبر 2017 و عملية تسليم ثالثة تخص 6.000 وحدة في حدود يونيو 2018.

و خصص الاجتماع الذي جرى بأحد مواقع المدينة الجديدة بحضور السلطات المحلية للولاية و إطارات من الوزارات المعنية بالمشروع و كذا ممثلين عن وزارة الطاقة و مجمع سونلغاز إلى تشخيص كل العراقيل التي تقف وراء تقدم وتيرة إنجاز مشروع المدينة الجديدة لبوينان و رفعها و كذا استكمال كل التجهيزات التي ترافق السكنات بالإضافة إلى تسطير رؤية مستقبلية من شأنها مرافقة توزيع السكنات و كل التجهيزات الملحقة.

وأوضح الوزير أن عملية توزيع 7.000 وحدة سكنية المرتقبة في شطر أول "هي مؤكدة " في حين يرتبط توزيع 3.000 وحدة أخرى بمدى تقدم إنجاز الشبكات الرئيسية للمياه و الطرقات و الكهرباء خلال السنة الجارية في انتظار تسليم 6.000 وحدة سكنية جديدة خلال السداسي الاول 2018.

وأضاف السيد شرفة أنه وبناء على تعليمات الوزير الأول السيد عبد المجيد تبون ستكون المدينة الجديدة لبوينان ثاني أكبر مدينة ستعرف تسلم المشاريع و تسليم السكنات لأصحابها في 2017 بعد المدينة الجديدة لسيدي عبد الله مضيفا أن حضور ثلاث وزراء من الحكومة في هذا الاجتماع هدفه وضع اللمسات الاخيرة فيما يخص كل شبكات التزود بالمياه و الصرف الصحي و كذا ربط السكنات بشبكة الكهرباء.

كما قال السيد شرفة أن القرارات التي تم اتخاذها خلال هذا الاجتماع بتعاون قطاع الموارد المائية و قطاع النقل و قطاع الطاقة "تجعلنا أكثر تفاؤلا" بخصوص تسلم المشاريع في آجالها و توزيعها على أصحابها مؤكدا على الأولوية التي تمنحها الحكومة الحالية لتحقيق البرامج السكنية ضمن مختلف الصيغ و مشيرا إلى أن أهداف برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في مجال السكن تطمح لتجسيد 1 مليون وحدة سكنية و توزيعها في 2017 و 2018 و 2019.

وبخصوص المرافق التي يتم إنجازها موازاة مع إنجاز سكنات المدينة الجديدة لبوينان التي ستوزع على مكتتبي ولاية البليدة و ولاية الجزائر طمأن السيد شرفة بأن الشبكات الرئيسية للمياه الصالحة للشرب وشبكات الصرف الصحي و صرف مياه الأمطار و شبكة الطرق و شبكة الكهرباء و الغاز و كذا المرافق التعليمية و الصحية و الأمنية كلها ستكون جاهزة قبل البداية في توزيع السكنات.

من جهته، قال وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغاني زعلان أن الحكومة "تشدد على النوعية" في مشاريع الطرقات التي ستربط المدينة الجديدة لبوينان بالمدن المجاورة مطمئننا المكتتبين أنه بفضل الطريق المزدوج لمدينة بوينان و المشروع الذي يربط الطريق الإجتنابي الثاني للعاصمة بمدينة بوينان سيمكن من التنقل بين المدينتين في مدة 15 دقيقة مشيرا الى أن العمل المتكامل بين الوزارات حاليا سيسمح باستلام المشاريع في آجالها للحصول على مدينة جديدة مطابقة لكل معايير المدن الحضرية.

وبخصوص قطاع الموارد المائية قال السيد نسيب أن أشغال ربط المدينة الجديدة بالمياه الصالحة للشرب قد استكملت حاليا في مرحلتها الاولى بمعدل 7.000 متر مكعب يوميا في انتظار إستلام الشطر الثاني شهر أكتوبر المقبل و يسمح بتزويد 15.000 سكن بالمياه الصالحة للشرب مع نهاية السنة.

وبخصوص مشكل شبكات الصرف الصحي، أضاف الوزير أنه سيتم صرف المياه المستعملة نحو محطة تصفية المياه ببوفاريك مؤكدا أن هذا المشروع من شأنه ربط 15.000 وحدة المرتقبة مع نهاية السنة الجارية و منه إتاحة إمكانية تسليم السكنات في آجالها.

للإشارة و على عكس وتيرة إنجاز السكنات التي تعرف تقدما ملحوظا تعرف مشاريع إنجاز المدينة الجديدة لبوينان حاليا بعض العراقيل خصوصا في ربط السكنات الجديدة بشبكات الصرف الصحي و صرف مياه الأمطار و هو ما دفع بالوزراء الى تقديم حلول و تعليمات صارمة للقائمين على المشروع بضرورة دراسة كل سبل إزالة هذه العوائق و إتمام المشاريع في آجالها المحددة.

للتذكير يقدر عدد السكنات المبرمجة في المدينة الجديدة لبوينان التي ستستوعب 200.000 نسمة ب 36.200 وحدة سكنية من ضمنها 26.000 هي حاليا قيد الإنجاز موازاة مع إنجاز العديد من المرافق التعليمية كالمدارس و المتوسطات و الثانويات و كذا مستشفى و عيادات صحية و مراكز أمنية و مسرح و قاعة سينما وإدارات عمومية و مساحات خضراء.