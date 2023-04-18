الشركة الجزائرية للتأمينات تسجل أرباحا ب بأكثر من 2 مليار دج في 2016

وبلغ رقم أعمال الشركة العام الماضي 22,6 مليار دج بارتفاع قدره 7 % مقارنة بالعام الذي سبقه.
وفيما يتعلق بتسيير الأضرار قدمت الشركة تعويضات وصلت قيمتها 13,7 مليار دج بزيادة 7,3 % على أساس سنوي.
من جهة أخرى، تقدر التوظيفات المالية للشركة لاسيما في شكل قيم الدولة بأكثر من 30 مليار دج بنهاية 2016 بتغير ايجابي نسبته 4 %.
واعتبرت الشركة أن هذا الرقم "يترجم سياسة المؤسسة الرامية إلى احترام التنظيم الساري تعزيز قاعدتها المالية وإسهامها في الاقتصاد الوطني" مضيفة أنها قامت -بالنظر لكونها مستثمرا مؤسساتيا- بالمساهمة في القرض السندي للنمو الاقتصادي.