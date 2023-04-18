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الشركة الجزائرية للتأمينات تسجل أرباحا ب بأكثر من 2 مليار دج في 2016

  أدرج يـوم : الخميس, 13 تموز/يوليو 2017 16:04     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 25 مرات

الجزائر - حققت الشركة الجزائرية للتأمينات (كات) أرباحا  صافية تقدر بأكثر من 33ر2 مليار دج في 2016 مقابل أرباح ب 2,07 مليار دج في  2015  بارتفاع نسبته 13 %   حسبما افادت به اليوم الخميس هذه المؤسسة  العمومية.

وبلغ رقم أعمال الشركة العام الماضي 22,6 مليار دج بارتفاع قدره 7 % مقارنة  بالعام الذي سبقه.

وفيما يتعلق بتسيير الأضرار  قدمت الشركة تعويضات وصلت قيمتها 13,7 مليار دج بزيادة 7,3 % على أساس سنوي.

من جهة أخرى، تقدر التوظيفات المالية للشركة لاسيما في شكل قيم الدولة بأكثر  من 30 مليار دج بنهاية 2016  بتغير ايجابي نسبته 4 %.

 

واعتبرت الشركة أن هذا الرقم "يترجم سياسة المؤسسة الرامية إلى احترام  التنظيم الساري  تعزيز قاعدتها المالية وإسهامها في الاقتصاد الوطني" مضيفة  أنها قامت -بالنظر لكونها مستثمرا مؤسساتيا- بالمساهمة في القرض السندي للنمو الاقتصادي.

الشركة الجزائرية للتأمينات تسجل أرباحا ب بأكثر من 2 مليار دج في 2016
  أدرج يـوم : الخميس, 13 تموز/يوليو 2017 16:04     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 25 مرة   شارك

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