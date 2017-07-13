أحمد ساسي يستقبل وفدا من خبراء صندوق النقد الدولي

واوضح البيان ان وزير التجارة ركز على "الميكانيزمات التي تعتمدها الدولة لحماية الاقتصاد الوطني و الحفاظ على المنتوج الوطني و ترقيته و حماية المستهلك و خلق توازنات بين الصادرات و الواردات من خلال نظام رخص الاستيراد مع الحفاظ على كل اتفاقات الشراكة مع كل الشركاء.
و اضاف نفس المصدر ان الوزير تطرق الى "مساعي الجزائر في رفع حصص التصدير خارج المحروقات و كل المجهودات التي تبذلها وزارة التجارة لترقية العملية من تشريع و مرافقة و تحفيزات للمتعاملين الاقتصاديين".
ومن جانبه ابدى السيد أزور "استعداده للتعاون المطلق مع بلد مثل الجزائر التي تملك امكانيات بشرية و طبيعية كبيرة و متنوعة و تعد أرضية خصبة للاستثمار و لها علاقات جد طيبة مع صندوق النقد الدولي".