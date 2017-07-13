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أحمد ساسي يستقبل وفدا من خبراء صندوق النقد الدولي

  أدرج يـوم : الخميس, 13 تموز/يوليو 2017 09:03     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 39 مرات
أحمد ساسي يستقبل وفدا من خبراء صندوق النقد الدولي
صورة وأج

الجزائر -استقبل وزير التجارة السيد احمد ساسي  يوم  الاربعاء بالجزائر العاصمة وفدا من خبراء صندوق النقد الدولي برئاسة السيد  جهاد ازور مدير قسم الشرق الاوسط و شمال افريقيا و آسيا الوسطى حيث تمت مناقشة مجموعة من القضايا  الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بقطاع التجارة حسب ما ذكر بيان للوزارة.

واوضح البيان ان وزير التجارة ركز على "الميكانيزمات التي تعتمدها الدولة  لحماية الاقتصاد الوطني و الحفاظ على المنتوج الوطني و ترقيته و حماية  المستهلك و خلق توازنات بين الصادرات و الواردات من خلال نظام رخص الاستيراد  مع الحفاظ على كل اتفاقات الشراكة مع كل الشركاء.

و اضاف نفس المصدر ان الوزير تطرق الى "مساعي الجزائر في رفع حصص التصدير  خارج المحروقات و كل المجهودات التي تبذلها وزارة التجارة لترقية العملية من  تشريع و مرافقة و تحفيزات للمتعاملين الاقتصاديين".

 

ومن جانبه ابدى  السيد أزور "استعداده للتعاون المطلق مع بلد مثل الجزائر  التي تملك امكانيات بشرية و طبيعية كبيرة و متنوعة و تعد أرضية خصبة للاستثمار  و لها علاقات جد طيبة مع  صندوق النقد الدولي".

 

 

 

 

كلـمات مفتـاحيــة :
أحمد ساسي يستقبل وفدا من خبراء صندوق النقد الدولي
  أدرج يـوم : الخميس, 13 تموز/يوليو 2017 09:03     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 39 مرة   شارك

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