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مؤسسات: اقتراحات شراكات مهنية لتحسين مناخ الأعمال

  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 تموز/يوليو 2017 19:03     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 34 مرات

الجزائر - عرض نادي العمل و التفكير حول المؤسسة اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة مجموعة من الاقتراحات قدمتها 30 منظمة أرباب عمل وجمعيات مهنية من اجل تعزيز التشاور بين الحكومة والمؤسسات و تحسين مناخ الأعمال.

في هذا الصدد، أكد ل/واج ممثل عن نادي العمل و التفكير حول المؤسسة سامي  بوقايلة على هامش هذا اللقاء ان هذا المشروع الذي اطلق عليه اسم "برنامج  الإصلاحات الاقتصادية من اجل المؤسسة" يعتبر "مسارا جديدا للحوار يقوم على  الثقة والاندماج".

وأضاف يقول أن "طلبات رؤساء المؤسسات أحيانا لا يتم نقلها بوفاء  لذلك قمنا خلال سنتين باستشارة  اكسر من 200 رئيس مؤسسة عبر ثلاثين ولاية و تلقينا  اقتراحاتهم من حيث تحسين مناخ الأعمال لتطوير مؤسسات البلاد".

وعلاوة على تقديم هذا المشروع تم إطلاق مرصد لمناخ الأعمال الذي اعتبر من  قبل مصمميه أداة للمساعدة على اتخاذ القرار و متابعة الإصلاحات و الأعمال التي  تقوم بها السلطات العمومية و مجتمع الاعمال لفائدة تطوير المؤسسات.

أما بخصوص مشروع برنامج الاصلاحات الاقتصادية من اجل المؤسسة الذي سيتم  عرضه على الحكومة فان "النادي قد وضع أرضيات إصلاحات و اقتراحات للدولة و لهياكل الدعم و منظمات أرباب العمل و الجمعيات المهنية و الجباية و الصناعة المالية حتى يحسنوا من طريقه تسييرهم بجعل المؤسسة محورا لانشغالاتهم".

وفيما يتعلق بالمرصد -يضيف المصدر- و من خلال موقعه الالكتروني سيقوم  بتحقيقات سداسية ثم ثلاثية لدى رؤساء المؤسسات و يتابع الانجازات و ما تبقى من  انجازات في إطار إصلاحات ضرورية لتطوير المؤسسة. 

أما فيما يتعلق بالاقتراحات المقدمة في إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية من  اجل المؤسسة فانها تخص من جهة المبادئ التي قد تشكل قاعدة لجميع أعمال المؤسسات و من جهة ثانية اقتراحات إصلاحات تدور حول خمسة محاور: الحكامة و عمل  الدولة و تنافسية المؤسسات و التمويل و الجباية و رأس المال البشري.

 

كما تتضمن الوثيقة التي تم إعدادها في ظرف يتميز بانخفاض مداخيل المحروقات مما يتطلب التنويع "العاجل" للاقتصاد الوطني  اربعة تحديات ينبغي  رفعها من قبل جميع الأطراف الفاعلة (الحكومة و المؤسسات و الإدارات)  و المتمثلة في اعادة النظر في دور الدولة و تحسين الحكامة و تحسين مناخ  الأعمال و تنافسية المؤسسات و تحسين مؤهلات الموارد البشرية.

مؤسسات: اقتراحات شراكات مهنية لتحسين مناخ الأعمال
  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 تموز/يوليو 2017 19:03     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 34 مرة   شارك

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