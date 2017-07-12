إصلاح الاقتصاد الوطني محور محادثات السيد بدة مع المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي

وقام الوزير خلال لقائه مع السيد أزعور- الذي يؤدي أول زيارة عمل له إلى الجزائر بعد تعيينه مطلع العام الجاري 2017 في منصب مدير إقليمي بصندوق النقد الدولي- باستعراض الاصلاحات التي باشرتها الحكومة لاسيما ما يتعلق ب"تطوير الاقتصاد وتنويعه قصد تحقيق نمو قوي ومستدام من خلال الارتكاز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الإنتاج الوطني".

كما تناول هذا اللقاء "المثمر" -حسب الوزير، كيفيات تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في جميع أنحاء الوطن و بالأخص في مناطق الهضاب العليا والجنوب والذي يعد "تحديا ترفعه الحكومة" وكذا تعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام وتطوير العلاقة بينهما.

من جهته، وصف السيد أزعور زيارته إلى الجزائر ب"الهامة جدا" بالنظر "للمكانة التي تحظى بها الجزائر ودورها الاقتصادي".

واستعرض السيد أزعور خلال هذا اللقاء الدور الذي يلعبه صندوق النقد الدولي من خلال دعم الإطار الاقتصادي وتقديم المشورة والمعونة التقنية الموجهة للإدارة الجزائرية.

وفي هذا السياق، أكد السيد أزعور على دور مؤسسات القطاع الخاص وتمكينها من لعب دور أكبر في النمو وخلق فرص عمل في المرحلة القادمة لاسيما في ظل تراجع العائدات النفطية للبلاد.

وأضاف في هذا السياق أن "قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحيوي يمنح مرونة أكبر للاقتصاد".

كما تطرق ممثل صندوق النقد الدولي إلى تنافسية الاقتصاد الوطني وإلى السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة الجزائرية حاليا، حسب تصريحاته.