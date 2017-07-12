القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

راوية و سفير اليابان يتفقان على تعزيز العلاقات الاقتصادية و المالية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 تموز/يوليو 2017 12:53     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 16 مرات

الجزائر- استقبل وزير المالية السيد عبد الرحمان راوية  بمقر دائرته الوزارية سفير اليابان بالجزائر السيد ماسايا فوجيوارا الذي تطرق  معه الى العلاقات الاقتصادية و المالية بين البلدين حسب بيان للوزارة.

و خلال هذا اللقاء بحث الطرفان وضعية التعاون و العلاقات الاقتصادية و  المالية بين الجزائر و اليابان  استنادا الى نفس المصدر.

و أكد بيان الوزارة أنه تم أيضا تناول " المبادرات الواجب اتخاذها من  أجل تعزيز و تدعيم هذه العلاقات".

و لدى تذكيره بإحياء  مؤخرا  الذكرى ال55 لإقامة العلاقات الديبلوماسية  بين اليابان و الجزائر  أكد السيد فوجيوارا  " ارادة الطرف الياباني تقديم  دعمه للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية للجزائر".

في هذا الشأن  جدد السيد راوية عزم الجزائر على توسيع و تنويع التعاون  مع الشريك الياباني من خلال " حضور متزايد للمؤسسات اليابانية" في الجزائر.

و لتحقيق ذلك  تم الاتفاق على القيام بأعمال من شأنها تعزيز الاطار  القانوني و المتعلق بالاتفاقيات الثنائية بهدف تسهيل تواجد المستثمرين  اليابانيين بالجزائر.

راوية و سفير اليابان يتفقان على تعزيز العلاقات الاقتصادية و المالية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 تموز/يوليو 2017 12:53     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 16 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود