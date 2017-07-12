راوية و سفير اليابان يتفقان على تعزيز العلاقات الاقتصادية و المالية

الجزائر- استقبل وزير المالية السيد عبد الرحمان راوية بمقر دائرته الوزارية سفير اليابان بالجزائر السيد ماسايا فوجيوارا الذي تطرق معه الى العلاقات الاقتصادية و المالية بين البلدين حسب بيان للوزارة.

و خلال هذا اللقاء بحث الطرفان وضعية التعاون و العلاقات الاقتصادية و المالية بين الجزائر و اليابان استنادا الى نفس المصدر.

و أكد بيان الوزارة أنه تم أيضا تناول " المبادرات الواجب اتخاذها من أجل تعزيز و تدعيم هذه العلاقات".

و لدى تذكيره بإحياء مؤخرا الذكرى ال55 لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين اليابان و الجزائر أكد السيد فوجيوارا " ارادة الطرف الياباني تقديم دعمه للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية للجزائر".

في هذا الشأن جدد السيد راوية عزم الجزائر على توسيع و تنويع التعاون مع الشريك الياباني من خلال " حضور متزايد للمؤسسات اليابانية" في الجزائر.

و لتحقيق ذلك تم الاتفاق على القيام بأعمال من شأنها تعزيز الاطار القانوني و المتعلق بالاتفاقيات الثنائية بهدف تسهيل تواجد المستثمرين اليابانيين بالجزائر.