الجزائر و الاتحاد الأوروبي يوقعان على اتفاق لتطوير البحث في مجال المياه والفلاحة

الجزائر - وقعت الجزائر و الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على اتفاق الشراكة من أجل البحث و الابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط (بريما) حول التعاون العلمي قصد تطوير البحث في قطاعات المياه و الفلاحة الرئيسية.

تم التوقيع على هذا الاتفاق من قبل المديرة لدى المديرية العامة للبحث و الابتكار للاتحاد الأوروبي السيدة ماريا كرستينا روسو و مدير التعاون لدى وزارة التعليم العالي و البحث العلمي أرزقي سعيداني.

و أكد وزير التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار للصحافة عقب التوقيع على هذا الاتفاق أن هذا الأخير يتمحور أساسا حول المياه و العلاقة مع الفلاحة إضافة إلى التزويد.

و أضاف الوزير أن الجزائر شاركت في هذا البرنامج بما يعادل مبلغ 20 مليون أورو شريطة أن يستعمل هذا المبلغ في الجزائر و أن "لا يحول خارج التراب الوطني".

و أشار السيد حجار أن الحكومة سطرت خطة جديدة منذ سنة و نصف و ذلك من خلال تطبيق نموذج اقتصادي جديد يتمحور أساسا حول تطوير الفلاحة.

من جهتها أكدت السيدة روسو أن الاتفاق "هام جدا" للتعاون العلمي بين الاتحاد الأوروبي و الجزائر بهدف وضع برنامج خاص بين الاتحاد الأوروبي و الجزائر و بلدان أخرى من البحر الأبيض المتوسط لأجل تطوير البحث في قطاعات المياه و الفلاحة الرئيسية.

و ألحت السيدة روسو على أن الهدف من هذا البرنامج هو القيام بنشاطات البحث بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي و بلدان البحر الأبيض المتوسط بما فيها الجزائر في القطاعات المحددة لاسيما المياه و استعماله في الفلاحة.

و أضافت أن البرنامج يسمح بتحديد "التحديات الاستراتيجية" سويا و جمع الأموال من جهة الاتحاد الأوروبي و بلدان البحر الأبيض المتوسط قصد التقدم العلمي في هذا المجال.

و أعربت السيدة روسو عن ارتياحها قائلة "هذا الاتفاق هام جدا للبحث العلمي و كذا علاقاتنا الإجمالية و هو إشارة ملموسة لأن علاقاتنا تمضي قدما على أسس متينة".

و أوضحت المديرة أن هذا البرنامج نال حشد مبلغ 200 مليون أورو من قبل الاتحاد الأوروبي كما استطاع جميع المشاركون بما فيهم 11 دولة من الاتحاد الأوروبي و 8 دول خارج الاتحاد الأوروبي بما في ذلك الجزائر حشد 226 مليون أورو مضيفة أن "ما يقارب 450 مليون أورو سيتم حشدها إلى غاية نهاية السنة خلال فترة مدتها 10 سنوات".

و استرسلت بالقول أن خصوصية هذا البرنامج تتمثل في الأولوية العلمية المسندة له مبرزة أن الميادين التي سيقام فيها البحث العلمي قد تم القرار فيها سويا بين الاتحاد الأوروبي و البلدان الشريكة على غرار الجزائر.

و أشارت إلى أن الميزانية التي منحها الاتحاد الأوروبي خصصت حصريا للتعاون في البحوث العلمية مع مشاركة البلدان الموقعة على البرنامج على غرار الجزائر.