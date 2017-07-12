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الجزائر و الاتحاد الأوروبي يوقعان على اتفاق لتطوير البحث في مجال المياه والفلاحة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 تموز/يوليو 2017 09:53     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 18 مرات
الجزائر و الاتحاد الأوروبي يوقعان على اتفاق لتطوير البحث في مجال المياه والفلاحة

 الجزائر  - وقعت الجزائر و الاتحاد الأوروبي يوم  الثلاثاء بالجزائر العاصمة على اتفاق الشراكة من أجل البحث و الابتكار في  منطقة البحر الأبيض المتوسط  (بريما) حول التعاون العلمي قصد تطوير البحث في  قطاعات المياه و الفلاحة الرئيسية.

تم التوقيع على هذا الاتفاق من قبل المديرة لدى المديرية العامة للبحث و  الابتكار للاتحاد الأوروبي  السيدة ماريا كرستينا روسو و مدير التعاون لدى  وزارة التعليم العالي و البحث العلمي  أرزقي سعيداني.

و أكد وزير التعليم العالي و البحث العلمي  الطاهر حجار للصحافة عقب التوقيع  على هذا الاتفاق أن هذا الأخير يتمحور أساسا حول المياه و العلاقة مع الفلاحة  إضافة إلى التزويد.

و أضاف الوزير أن الجزائر شاركت في هذا البرنامج بما يعادل مبلغ 20 مليون  أورو شريطة أن يستعمل هذا المبلغ في الجزائر و أن "لا يحول خارج التراب  الوطني".

و أشار السيد حجار أن الحكومة سطرت خطة جديدة منذ سنة و نصف و ذلك من خلال  تطبيق نموذج اقتصادي جديد يتمحور أساسا حول تطوير الفلاحة.

من جهتها  أكدت السيدة روسو أن الاتفاق "هام جدا" للتعاون العلمي بين الاتحاد  الأوروبي و الجزائر بهدف وضع برنامج خاص بين الاتحاد الأوروبي و الجزائر و  بلدان أخرى من البحر الأبيض المتوسط لأجل تطوير البحث في قطاعات المياه و  الفلاحة الرئيسية.

و ألحت السيدة روسو على أن الهدف من هذا البرنامج هو القيام بنشاطات البحث  بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي و بلدان البحر الأبيض المتوسط بما فيها  الجزائر  في القطاعات المحددة لاسيما المياه و استعماله في الفلاحة. 

و أضافت أن البرنامج يسمح بتحديد "التحديات الاستراتيجية" سويا و جمع الأموال  من جهة الاتحاد الأوروبي و بلدان البحر الأبيض المتوسط قصد التقدم العلمي في  هذا المجال.

و أعربت السيدة روسو عن ارتياحها قائلة "هذا الاتفاق هام جدا للبحث العلمي و  كذا علاقاتنا الإجمالية و هو إشارة ملموسة لأن علاقاتنا تمضي قدما على أسس  متينة".

و أوضحت المديرة أن هذا البرنامج نال حشد مبلغ 200 مليون أورو من قبل الاتحاد  الأوروبي كما استطاع جميع المشاركون بما فيهم 11 دولة من الاتحاد الأوروبي و 8  دول خارج الاتحاد الأوروبي بما في ذلك الجزائر حشد 226 مليون أورو  مضيفة أن  "ما يقارب 450 مليون أورو سيتم حشدها إلى غاية نهاية السنة خلال فترة مدتها 10  سنوات".

و استرسلت بالقول أن خصوصية هذا البرنامج تتمثل في الأولوية العلمية المسندة  له  مبرزة أن الميادين التي سيقام فيها البحث العلمي قد تم القرار فيها سويا  بين الاتحاد الأوروبي و البلدان الشريكة على غرار الجزائر.

و أشارت إلى أن الميزانية التي منحها الاتحاد الأوروبي خصصت حصريا للتعاون في  البحوث العلمية مع مشاركة البلدان الموقعة على البرنامج على غرار الجزائر. 

كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر و الاتحاد الأوروبي يوقعان على اتفاق لتطوير البحث في مجال المياه والفلاحة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 12 تموز/يوليو 2017 09:53     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 18 مرة   شارك

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