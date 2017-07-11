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التحكم في منحى البطالة و أجهزة دعم التشغيل محور لقاء السيد زمالي بمدير دائرة الشرق الأوسط و آسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 تموز/يوليو 2017 18:38     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 16 مرات

الجزائر - شكل موضوع وضعية قطاع التشغيل في الجزائر، لا  سيما ما تعلق بالتحكم في منحى البطالة و أجهزة دعم التشغيل و تشجيع إنشاء  المؤسسات المصغرة، محور لقاء اليوم الثلاثاء بين وزير العمل و التشغيل و  الضمان الاجتماعي، مراد زمالي، و مدير دائرة الشرق الأوسط و آسيا الوسطى في  صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور.

وقد تم التطرق أيضا خلال هذا اللقاء، إلى السياسة الوطنية للحماية الاجتماعية  و مسألة تنظيم و تأطير سوق العمل، حيث استعرض خلالها الوزير، الجهود التي  تبذلها السلطات العمومية، في إطار السياسة الوطنية لترقية التشغيل و محاربة  البطالة و مختلف الآليات و الأجهزة العمومية للتشغيل، إضافة إلى برنامج تطوير  و تعزيز المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي. 

كما تناول الطرفين التدابير التي يمكن إدخالها من أجل تحسين تنافسية الاقتصاد  الجزائري، بهدف خلق المزيد من مناصب الشغل، لا سيما لفئة الشباب، إضافة إلى  تحسين و تكييف تشريعات العمل مع التطورات الاجتماعية و الاقتصادية التي تعرفها  الجزائر.

وبالمناسبة أكد الوزير عقب المحادثات أن "لقاء اليوم كان جد مهم، حيث تم  التعرض فيه للتجربة الجزائرية في مجال العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي"،  لا سيما كما قال و أن "الجزائر في صدد إعداد اقتصاد جديد متنوع".

وأشار السيد زمالي في ذات السياق، أنه تم أيضا التطرق للعلاقة التي تربط  الجزائر بصندوق النقد الدولي و التي وصفها ب"المتميزة جدا"، مؤكدا أنه ستكون  هناك اجتماعات أخرى هدفها "الاستفادة من تجربة الصندوق في مثل هذه الحالات  الاقتصادية".

 

ومن جهته، أوضح السيد أزعور أن "الجزائر، ككل بلدان المنطقة، لها مجموعة من  التحديات الاقتصادية و الاجتماعية" التي يتعين رفعها، مذكرا أن هذا اللقاء كان  "فرصة للاطلاع على الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لخلق و تطوير قطاع العمل،  على غرار خلق فرص العمل و تحسين مستوى الحماية الاجتماعية".

التحكم في منحى البطالة و أجهزة دعم التشغيل محور لقاء السيد زمالي بمدير دائرة الشرق الأوسط و آسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 تموز/يوليو 2017 18:38     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 16 مرة   شارك

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