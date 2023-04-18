الحظيرة الوطنية للسيارات: حوالي 6 ملايين سيارة مع نهاية 2016  

الجزائر - ضمت الحظيرة الوطنية للسيارات 5.986.181 سيارة مع نهاية سنة 2016 مقابل 5.683.156 سيارة مع نهاية 2015 بارتفاع قدره 33ر5 بالمائة أي ب303.025 وحدة بين السنتين، حسبما علمته وأج اليوم الثلاثاء لدى الديوان الوطني للإحصائيات.

وبخصوص السيارات المرقمة أو التي أعيد ترقيمها سنة 2016 فقد بلغ عددها 1.856.150 سيارة من بينها 192.171 سيارة جديدة مقابل 1.505.403 عملية ترقيم و إعادة ترقيم سنة 2015 بارتفاع قدره 23 بالمائة.

وتتمثل السيارات المرقمة في السيارات الجديدة و كذا السيارات التي تعرضت لحادث التي أعيد إدماجها في الحظيرة الوطنية للسيارات.

وقدر عدد السيارات المرقمة أو التي أعيد ترقيمها ب1.004.083 وحدة خلال السداسي الأول من سنة 2016 في حين سجل السداسي الثاني 852.067 عملية ترقيم و إعادة ترقيم مسجلا تراجعا قدره 152.016 سيارة مقارنة بالسداسي الأول من سنة 2016 أي انخفاض قدره 14ر15 بالمائة.

سجل عدد السيارات الجديدة المرقمة خلال السداسي الثاني من سنة 2016 ارتفاعا بأكثر من 12.000 سيارة مسجلا ارتفاعا قدره 25ر14 بالمائة.

ووفق الفئات، فإن السيارات السياحية هي التي شكلت محل أكبر عدد من عمليات الترقيم و إعادة الترقيم سنة 2016 ب1.385.275 سيارة أي 17ر73 بالمائة من مجموع السيارات المرقمة أو التي أعيد ترقيمها خلال السنة الفارطة.

وبخصوص التقسيم الجهوي تتمثل الولايات الخمس الأولى التي سجلت أكبر عدد من عمليات الترقيم و إعادة الترقيم في الجزائر العاصمة ب146.662 وحدة (74ر15 بالمائة من المجموع) تليها البليدة ب136.584 (53ر14 بالمائة) وتبسة ب92.501 وحدة (07ر10 بالمائة) و قسنطينة ب78.625 (5ر8 بالمائة) والجلفة ب72.707 (86ر7 بالمائة).

وأوضح الديوان الوطني للإحصائيات أن الترقيمات النهائية للسيارات الجديدة تدل على السيارات الموجودة حيز الخدمة.

وتشير دراسة هذه الترقيمات النهائية إلى أنه لا يتم ترقيم جزء هام من السيارات خلال سنة استيرادهم و ذلك بالنظر إلى الواردات، حسبما لاحظه الديوان الوطني للإحصائيات.