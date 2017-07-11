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انطلاق أشغال المؤتمر العالمي للبترول بإسطنبول بحضور قيطوني

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 تموز/يوليو 2017 09:05     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 52 مرات
انطلاق أشغال المؤتمر العالمي للبترول بإسطنبول بحضور قيطوني

الجزائر  - انطلقت أشغال الدورة الرئاسية ال22 للمؤتمر  العالمي للبترول يوم الاثنين بإسطنبول (تركيا) بحضور وزير الطاقة مصطفى  قيطوني حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح المصدر أنه على هامش المؤتمر الذي ستتواصل أشغاله إلى غاية 13  يوليو تحادث السيد قيطوني مع وزير الطاقة والماء اللبناني سيزار أبي خليل.

وتطرق الطرفان إلى العلاقات الثنائية وفرص الاستثمار لاسيما في مجال  الاستكشاف في عرض البحر.

كما استقبل السيد قيطوني الرئيس المدير العام لمجمع توتال باتريك  بوياني الذي تطرق معه إلى المشاريع الجارية مع سوناطراك وفرص الاستثمار  والشراكة المستقبلية في مجال النفط.

وللتذكير يرافق وزير الطاقة وفد يضم مسؤولين سامين من الوزارة ومن  شركة سوناطراك.

 

وأضاف المصدر أن الوزير سيتحادث خلال المؤتمر مع وزراء ومسؤولين سامين  من قطاع الصناعة النفطية كما سيترأس الدورة المخصصة للجزائر المزمع انعقادها  في 12 يوليو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كلـمات مفتـاحيــة :
انطلاق أشغال المؤتمر العالمي للبترول بإسطنبول بحضور قيطوني
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 تموز/يوليو 2017 09:05     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 52 مرة   شارك

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