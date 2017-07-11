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منظمة الأمم المتحدة: الجزائر الناطقة باسم افريقيا من أجل معاهدة دولية حول التنوع البيئي البحري

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 تموز/يوليو 2017 08:51     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 78 مرات
منظمة الأمم المتحدة: الجزائر الناطقة باسم افريقيا من أجل معاهدة دولية حول التنوع البيئي البحري

نيويورك - استأنفت الجزائر يوم الاثنين بنيويورك باسم  البلدان الافريقية, المفاوضات حول المعاهدة الدولية المتعلقة بالحفاظ على  التنوع البيئي البحري و استعماله الدائم.

و انطلقت المفاوضات  بمقر الامم المتحدة على مستوى اللجنة التحضيرية  المكلفة بالتحضير لمشروع معاهدة في مجال التنوع البيئي البحري في اطار اتفاقية  الامم المتحدة حول قانون البحار.

و من المقرر ان تتواصل المفاوضات حول هذه المعاهدة الى غاية 21 يوليو و  ترمي الى وضع اداة دولية ملزمة قانونيا تتعلق بالحفاظ على الاستعمال الدائم  للتنوع البيئي البحري.

و يجدر التذكير ان المفاوضات حول هذه الاداة القانونية الجديدة قررتها  الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2015 و عقدت الدورات الثلاثة السابقة للجنة  التحضيرية سنتي 2016 و 2017.

و ستعكف الدورة الرابعة للجنة, في هذا السياق على دراسة عناصر مشروع  المعاهدة و المصادقة على تقرير اللجنة الذي من المقرر ان يعرض على الجمعية  العامة لمنظمة  الامم المتحدة قبل نهاية السنة.

و في هذا الاطار ستواصل الجزائر مرافعتها للدفاع عن مصالح القارة  الافريقية فيما يخص استغلال الموارد الجينية البحرية و دراسات التأثيرات  البيئية و تعزيز القدرات الوطنية و تحويل التكنولوجيات البحرية.

 

و دعت الجزائر خلال تدخلها في نقاش اشغال اللجنة باسم المجموعة  الافريقية الى دمج البلدان الساحلية الافريقية في الاعمال المتعلقة بتعزيز  القدرات و تحويل التكنولوجيا البحرية مع دعم التوصية الخاصة بعقد ندوة حكومية  مشتركة سنة 2018 للتفاوض بشان المعاهدة الجديدة.

 

 

 

 

 

 

 

كلـمات مفتـاحيــة :
منظمة الأمم المتحدة: الجزائر الناطقة باسم افريقيا من أجل معاهدة دولية حول التنوع البيئي البحري
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 تموز/يوليو 2017 08:51     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 78 مرة   شارك

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