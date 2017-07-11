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بدة يستقبل وفدا من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية مكلف بمشروع في المقاولاتية النسوية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 تموز/يوليو 2017 08:44     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرات
بدة يستقبل وفدا من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية مكلف بمشروع في المقاولاتية النسوية

الجزائر  -استقبل وزير الصناعة والمناجم السيد محجوب بدة  يوم الاثنين وفدا من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الذي يقوم بزيارة  عمل للجزائر من 9 الى 13 يوليو  الجاري و ذلك في إطار مشروع يهدف الى ترقية  استقلالية المرأة وتعزيز تنمية الصناعة الشاملة والمستدامة " حسبما افاد بيان  للوزارة .

وتطرق الوزير خلال هذا اللقاء الى "المجهودات التي تبذلها  الجزائر على صعيد   ترقية حقوق المرأة واستقلاليتها مثمنا الإنجازات المحققة في هذا الاتجاه  الرامية أساسا الى تثمين دور العنصر النسوي  في المجالات السياسة والاقتصادية  والاجتماعية" - يضيف البيان.

ويهدف مشروع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تحت شعار  "ترقية  استقلالية المرأة لتعزيز تنمية الصناعة الشاملة والمستدامة في الجزائر وفي  منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا" الى دعم الحوار السياسي بين الأطراف  الفاعلة لترقية المقاولة النسوية في منطقة شمال افريقيا و الشرق الأوسط وتعزيز  قدرات الجمعيات الوطنية الشريكة ومساعدتها على توفير خدمة ذات جودة للنساء  المقاولات.

المشروع - يضيف بيان الوزارة - يهدف  ايضا الى ترقية حوالي 200 مشروع  استثماري تشرف عليه نساء عن طريق التكوين والتدريب وتحديد فرص الشراكة  والاعمال والحصول على التمويل.

واستنادا الى نفس المصدر فان مهمة وفد منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية  تكمن  في تبليغ الشركاء الرسميين والمؤسساتيين باشراك الجزائر في هذا المشروع  وكذا اقحام  جمعيات المقاولات النسوية الجزائرية وانتقاء  جمعية كنقطة محورية  للبلد وعرض نشاطات المشروع للشركاء إضافة الى تكوين الجمعيات النسوية وبعض  الشركاء على البرنامج المعلوماتي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية  "كومفار" للتحليل المالي وتحديد المشاريع الاستثمارية حسب منهجية عمل المنظمة.

و حسب ذات البيان فقد برمجت  للوفد لقاءات رسمية  من ضمنها اللقاء الذي جمعه  بوزير الصناعة والمناجم و مقابلة مع  وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا  المرأة و لقاء اخر مرتقب على مستوى وزارة الشؤون الخارجية بالإضافة الى تنظيم  لقاءات مع جمعيات النساء المقاولات.

 

فضلا عن ذلك  سيتم تنظيم ورشة تكوينية حول التحليل المالي للمشاريع  الاستثمارية عن طريق برنامج معلوماتي "كومفار" وورشة تكوينية أخرى حول تحديد  المشاريع الاستثمارية وتنظيم لقاءات مع هيئات عمومية مكلفة بترقية التشغيل  والاستثمار ومرافقة المشاريع وتقييمها و المجمع العمومي "اغروديف" يضيف بيان  الوزارة .

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بدة يستقبل وفدا من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية مكلف بمشروع في المقاولاتية النسوية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 تموز/يوليو 2017 08:44     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرة   شارك

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