ارتفاع وتيرة انتاج المحروقات خلال الثلاثي الأول 2017

الجزائر - سجل قطاع انتاج المحروقات ( انتاج النفط و الغاز التكرير و تمييع الغاز الطبيعي ...) ارتفاعا ب 5ر2 بالمائة و ذلك خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 حسبما علمت (وأج) لدى الديوان الوطني للإحصائيات .

وحسب ذات المصدر فان انتاج النفط الخام و الغاز الطبيعي سجل ارتفاعا وذلك للثلاثي الرابع على التوالي بينما سجل نشاط استخراج البترول الخام و الغاز الطبيعي زيادة تقدر ب 6ر3 بالمائة و ذلك على امتداد الأشهر الثلاث الأولى من سنة الجارية.

بدوره شهد انتاج تكرير النفط الخام انتعاش بتحقيق ارتفاع قدره 3ر2 بالمائة خلال الثلاثي الاول من السنة الحالية و ذلك بعد سلسلة انخفاض متواصل سجل خلال الثلاثي الثالث 2016 (- أكثر من 6 بالمائة ( و الثلاثي الرابع من تفس السنة ( - أكثر من 10 بالمائة ) .

وحسب حصيلة الديوان الوطني للإحصائيات شهد نشاط تمييع الغاز الطبيعي أداء مخيب بتسجيله تراجع بأكثر من 2 بالمائة خلال الثلاثي الأول 2017 مقارنة بنفس الفترة خلال 2016 .

إجمالا سجل قطاع الطاقة ( المحروقات كهرباء ..) نموا ب 5ر3 بالمائة ما بين يناير و نهاية مارس 2017 و هو أداء اقل مقارنة بما تم تحقيقه خلال الثلاثي الرابع من سنة 2016 حين ام تسجيل نمو قارب 6 بالمائة لكن مردود القطاع كان افضل مقارنة بما تم تسجيله خلال الثلاثي الاول من سنة 2016 حين لم تتعدى نسبة النمو 7ر1 بالمائة فقط.

للتذكير بلغ الانتاج الأولي من المحروقات خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية أكثر من 32 مليون طن مكافئ بترول بنسبة تحقيق الهدف قدرت ب 102 بالمائة اي ما يمثل ارتفاع بنسبة 4 بالمائة مقارنة لما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من سنة 2016 حسبما كشف عنه مجمع سوناطراك مارس الماضي.

و بخصوص صادرات المحروقات فقد بلغت حوالي 18 مليون مكافئ بترول ما بين يناير و نهاية فبراير بنسبة تحقيق الهدف بلغت 117 بالمائة اي ما يمثل ارتفاع قدره 7 بالمائة مقارنة بما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من سنة 2016.

أما انتاج الغاز الطبيعي فقد بلغ أكثر من 22 مليار متر مكعب بنسبة تحقيق الهدف بلغ 103 بالمائة و بارتفاع وصل الى 6 بالمائة مقارنة بما تم تحقيقه نهاية فيفري 2016 مع العلم أن التوقف عن النشاط من أجل اجراء عمليات صيانة على مستوى حقل الانتاج الكائن بقاسي الطويل ( 12 مليون متر مكعب يوميا ) تم في غضون شهر يناير 2017.

أما فيما يتعلق بإنتاج النفط الخام فقد تجاوز 8 ملايين طن بنسبة تحقيق الهدف بلغت 99 بالمائة و ارتفاع قدره 3 بالمائة مقارنة بما تم تحقيقه حتى نهاية فبراير 2016.