ارتفاع طفيف للإنتاج الصناعي في القطاع العمومي خلال الثلاثي الاول من سنة  2017  

الجزائر - سجل الانتاج الصناعي للقطاع العمومي ارتفاعا بنسبة 1ر0 بالمائة خلال الثلاثي الاول من سنة 2017 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016، حسبما علمت واج لدى الديوان الوطني للإحصائيات.

وتحقق هذا الارتفاع اساسا بفضل قطاعات الخشب و الورق و الطاقة و الصناعة الغذائية في حين سجل انخفاض في بعض فروع صناعات الصلب و الحديد و الميكانيكية و الكهربائية و الالكترونية.

وتميز الانتاج في قطاع الطاقة بنمو بنسبة 5ر3 بالمائة وهو اقل مما سجل في الثلاثي السابق (+8ر5 بالمائة) و لكنه ليس بالهين مقارنة بالنسبة المسجلة خلال نفس الفترة من السنة السابقة (+7ر1 بالمائة).

كما تميز قطاع المحروقات بارتفاع طفيف بنسبة 5ر2 بالمائة.

هذا وارتفع انتاج البترول الخام و الغاز الطبيعي بنسبة 6ر3 بالمائة، في حين سجل تكرير البترول الخام ارتفاعا بنسبة 3ر2 بالمائة.

أما تمييع الغاز الطبيعي فقد انخفض بنسبة 2ر2 بالمائة.

ومن بين جميع القطاعات الصناعي، سجل اكبر ارتفاع في صناعات الخشب والورق حيث بلغ 1ر14 بالمائة خلال السداسي الاول من سنة 2017 مواصلا بالتالي نفس التوجه المتميز الذي سجله طوال سنة 2016 (+33 بالمائة).

وترتب هذا التطور عن نشاطات صناعة الاثاث (+3ر54 بالمائة) و صناعة الفلين (+6ر68 بالمائة). و بالمقابل سجل انخفاض في النجارة العامة و السلع الوسيطة (-4ر10 بالمائة) و صناعة و تحويل الورق الى خشب (-9ر2 بالمائة).

وبخصوص الصناعات الغذائية فقد سجل انتاجها ارتفاعا للثلاثي الثالث على التوالي بنسبة 1ر6 بالمائة بفضل ارتفاع انتاج عمل المطاحن الذي سجل قفزة ب1ر18 بالمائة.

كما عرفت صناعات النسيج ارتفاعا في انتاجها للسداسي الثاني على التوالي ب 2ر1 بالمائة خاصة بفضل فرع السلع الوسيطة (+2ر10 بالمائة) على عكس السلع الاستهلاكية (-9ر18 بالمائة).

وبالمقابل سجل قطاع المناجم و المحاجر ارتفاعا بنسبة 5ر5 بالمائة غير أن النسبة المسجلة خلال الثلاثي الاول من سنة 2017 كانت اقل من النسبة المسجلة خلال الثلاثي السابق (-6ر12 بالمائة).

إن التراجع الملاحظ في استخراج الحجارة و الطين و الرمل (-8.2 بالمائة) أثر كثيرا على التوجه العام بينما سجل استخراج خام الحديد و الفوسفاط ارتفاعا ب 7ر4 بالمائة و2ر12بالمائة على التوالي.

وعرفت صناعة الصلب و الحديد و الصناعة المعدنية و الميكانيكية و الكهربائية و الالكترونية انخفاضا ب 4ر12بالمائة.

وقد ساهمت عدة نشاطات في هذا الانخفاض منها صناعة السلع الوسيطة المعدنية و الميكانيكية و الكهربائية (-1ر6 بالمائة) و صناعة منتوجات العتاد الميكانيكي (-1ر75 بالمائة).

من جهة أخرى، تميزت صناعة الحديد والصلب و تحويل الفولاذ و الحديد و كذلك منتوجات العتاد المعدني بنمو بلغ 3ر11بالمائة و 3ر2 بالمائة على التوالي.

أما فيما يخص انتاج مواد البناء فقد تميزت بانخفاض بلغ 1ر3 بالمائة خلال الثلاثي الأول لسنة 2017 بعد الارتفاع الملحوظ خلال الفصول الأربعة من سنة 2016 بمعدل سنوي +2ر5 بالمائة.

وباستثناء صناعة مواد البناء و المنتجات الحمراء التي سجلت ارتفاعا ب 5ر13 بالمائة و هو نفس النسبة المسجلة خلال الثلاثي الرابع من 2016 (7ر13 بالمائة) فإن باقي الفروع عرف تراجعا.

وسجلت الصناعات الكيميائية انخفاضا ب6ر10بالمائة خلال الثلاثي الأول لسنة 2017 و نفس الاتجاه سجل في بعض النشاطات لاسيما صناعة المواد الصيدلانية (-6ر21بالمائة) و صناعة الأسمدة و المبيدات (-3ر6 بالمائة).

غير أن نشاطات أخرى عرفت ارتفاعا ملحوظا لاسيما صناعة منتوجات كيميائية أخرى ب(+2ر37 بالمائة) و سلع وسيطة بلاستيكية أخرى ب (+4ر4 بالمائة).

أما صناعة الحليب فقد انخفضت ب 5ر0 بالمائة و هو انخفاض طفيف مقارنة بنفس الفترة في السنة الماضية (-4ر4 بالمائة).

و سجلت صناعة التبغ و الكبريت و المواد الغذائية الموجهة للأنعام تراجعا ب2ر10بالمائة و 1ر9 بالمائة على التوالي بعد التقلبات الايجابية المسجلة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2016.

أما فيما يتعلق بصناعة الجلود وصناعة الأحذية فقد عرفت هي الأخرى انخفاضا ب 1ر13بالمائة خلال الثلاثي الاول لسنة 2017 و قد أثر كلا النشاطين التابعين للسلع الوسيطة و المنتجات الاستهلاكية على التوجه بنسبة -6ر16بالمائة و -6ر5 بالمائة على التوالي.