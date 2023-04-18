باتنة - يوجد حاليا 25 مخبرا عمليا عبر الوطن لمراقبة مدى جودة المواد و السلع مزود بأحدث التجهيزات حسب ما أكده اليوم الاثنين ل/وأج بباتنة مدير مخابر التجارب و تحاليل الجودة بوزارة التجارة رمضان بوصناجي.

وأوضح نفس المسؤول على هامش أشغال لقاء تحسيسي حول احترام سلسلة التبريد احتضنته كلية الشريعة بجامعة باتنة 1 بأن هذه المخابر تسمح بالقيام بالتجارب و التحاليل و الخبرة العلمية للسلع و المواد خاصة منها الواسعة الاستهلاك مضيفا بأن وسائل حديثة أخرى ستتعزز بها هذه المخابر و ذلك في إطار مخطط للعصرنة وضعته وزارة التجارة.

وأكد نفس السيد بوصناجي بأن كل فرق الرقابة عبر مختلف مديريات التجارة بولايات الوطن مجهزة بوسائل لإجراء التحاليل و تحديد مدى مطابقة المواد و السلع للمعايير المعمول بها خاصة ما تعلق بمدى احترام سلسلة التبريد.

وأبرز نفس المسؤول في سياق آخر بأن عملية مراقبة المواد و السلع تتضاعف في فصل الصيف و في فترات ارتفاع درجات الحرارة.

من جهته أكد المدير الجهوي للتجارة لناحية باتنة إبراهيم خيدري بأن هذا اللقاء التحسيسي الذي شاركت فيه ثلاث مديريات جهوية للتجارة بشرق البلاد (باتنة و عنابة و سطيف) جاء بعد تسجيل ارتفاع في حالات عدم احترام سلسلة لتبريد بنسبة 17 بالمائة خلال شهر رمضان الماضي على مستوى مديريات التجارة التابعة لناحية باتنة بما يعادل 564 مخالفة.