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25 مخبرا عمليا عبر الوطن لمراقبة مدى جودة المواد و السلع

  أدرج يـوم : الإثنين, 10 تموز/يوليو 2017 18:38     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرات
25 مخبرا عمليا عبر الوطن لمراقبة مدى جودة المواد و السلع

باتنة -  يوجد حاليا 25 مخبرا عمليا عبر الوطن لمراقبة مدى  جودة المواد و السلع مزود بأحدث التجهيزات حسب ما أكده اليوم الاثنين ل/وأج  بباتنة مدير مخابر التجارب و تحاليل الجودة بوزارة التجارة رمضان بوصناجي.

وأوضح نفس المسؤول على هامش أشغال لقاء تحسيسي حول احترام سلسلة التبريد  احتضنته كلية الشريعة بجامعة باتنة 1 بأن هذه المخابر تسمح بالقيام بالتجارب و  التحاليل و الخبرة العلمية للسلع و المواد خاصة منها الواسعة الاستهلاك مضيفا  بأن وسائل حديثة أخرى ستتعزز بها هذه المخابر و ذلك في إطار مخطط للعصرنة  وضعته وزارة التجارة.

وأكد نفس السيد بوصناجي بأن كل فرق الرقابة عبر مختلف مديريات التجارة  بولايات الوطن مجهزة بوسائل لإجراء التحاليل و تحديد مدى مطابقة المواد و  السلع للمعايير المعمول بها خاصة ما تعلق بمدى احترام سلسلة التبريد.

وأبرز نفس المسؤول في سياق آخر بأن عملية مراقبة المواد و السلع تتضاعف في  فصل الصيف و في فترات ارتفاع درجات الحرارة.  

 

من جهته أكد المدير الجهوي للتجارة لناحية باتنة إبراهيم خيدري بأن هذا  اللقاء التحسيسي الذي شاركت فيه ثلاث مديريات جهوية للتجارة بشرق البلاد  (باتنة و عنابة و سطيف) جاء بعد تسجيل ارتفاع في حالات عدم احترام سلسلة  لتبريد بنسبة 17 بالمائة خلال شهر رمضان الماضي على مستوى مديريات التجارة  التابعة لناحية باتنة بما يعادل 564 مخالفة. 

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25 مخبرا عمليا عبر الوطن لمراقبة مدى جودة المواد و السلع
  أدرج يـوم : الإثنين, 10 تموز/يوليو 2017 18:38     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرة   شارك

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