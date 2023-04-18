الشركة الوطنية للتأمين ترفع رأسمالها الى 30 مليار دينار

وحسب ذات المصدر فقد تقرر خلال الدورة غير العادية للجمعية العامة للشركة التي عقدت مؤخرا رفع الرأسمال الاجتماعي للشركة و ذلك بإدماج الاحتياطات الاختيارية بمبلغ يقدر ب 10 مليار دج .
وبناء على هذا القرار ارتفع الرأسمال الاجتماعي للشركة الوطنية للتأمينات من 20 مليار دج الى 30 مليار دج ما يسمح لهذه الشركة العريقة بتعزيز موقعها كرائدة في السوق و قادرة على الوفاء بالتزاماتها و تطوير قدراتها المالية - يضيف البيان-
وفضلا عن ان هذه الخطوة ( رفع رسمال الاجتماعي ) تشكل ضمان و تكشف عن التماسك المالي للشركة تعتبر أيضا ضمان الديمومة لنشاطات الشركة و يكشف بقوة عن قدراتها بكونها شركة تأمين قادرة على الوفاء بالتزاماتها اتجاه زبائنها حسب المصدر ذاته
و بخصوص موجوداتها المالية الخاصة فقد ارتفعت الى 34 مليار دينار يضيف البيان- بينما تحصي شبكتها التجارية حاليا 550 نقطة بيع تغطي كامل التراب الوطني.