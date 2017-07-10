السياسة الصيدلانية محور لقاء بين وزير الصحة و رئيس الجمعية الوطنية للمنتجين الصيدلانيين

الجزائر - شكلت السياسة الصيدلانية محور لقاء جمع يوم الأحد بالجزائر العاصمة وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات البروفيسور مختار حزبلاوي برئيس الجمعية الوطنية للمنتجين الصيدلانيين رفيق مرسلي حسبما أفاد به بيان لوزارة الصحة.

و سمح اللقاء الذي يندرج في إطار سلسلة لقاءات التعارف التي أطلقها الوزير مع كل الشركاء الاجتماعيين "بالتطرق إلى الخطوط العريضة للسياسة الصيدلانية لا سيما في جوانبها المتعلقة بالإنتاج الصيدلاني و تطوير القدرات الوطنية في هذا المجال".

و يضيف البيان أن رئيس الجمعية الوطنية للمنتجين الصيدلانيين "قدم عرضا شاملا لآفاق التصنيع لأعضاء الجمعية و ذلك بموجب الشراكة مع مخابر أجنبية للتصنيع في الجزائر و التصنيع الكامل للأدوية الأساسية".

و ختم البيان بأن السيد مرسلي ذكر "بالقيود المفروضة" في مجال تنظيم تحديد هامش الاسعار حيث "طمأنه" وزير الصحة بالدعم الكامل للسلطات العمومية التي تعمل من اجل ترقية صناعة الأدوية محليا و توفير جميع الظروف التي تسمح بتعزيز القدرات الوطنية في الإنتاج الصيدلاني".