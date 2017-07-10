القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

السياسة الصيدلانية محور لقاء بين وزير الصحة و رئيس الجمعية الوطنية للمنتجين الصيدلانيين

  أدرج يـوم : الإثنين, 10 تموز/يوليو 2017 09:24     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 71 مرات
السياسة الصيدلانية محور لقاء بين وزير الصحة و رئيس الجمعية الوطنية للمنتجين الصيدلانيين
صورة وأج

الجزائر  - شكلت السياسة الصيدلانية محور لقاء جمع يوم الأحد بالجزائر العاصمة وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات  البروفيسور  مختار حزبلاوي  برئيس الجمعية الوطنية للمنتجين الصيدلانيين رفيق مرسلي  حسبما  أفاد به بيان لوزارة الصحة.

و سمح اللقاء الذي يندرج في إطار سلسلة لقاءات التعارف التي أطلقها الوزير مع  كل الشركاء الاجتماعيين "بالتطرق إلى الخطوط العريضة للسياسة الصيدلانية لا  سيما في جوانبها المتعلقة بالإنتاج الصيدلاني و تطوير القدرات الوطنية في هذا  المجال".

و يضيف البيان أن رئيس الجمعية الوطنية للمنتجين الصيدلانيين "قدم عرضا شاملا  لآفاق التصنيع لأعضاء الجمعية و ذلك بموجب الشراكة مع مخابر أجنبية للتصنيع في  الجزائر و التصنيع الكامل للأدوية الأساسية".

 

و ختم البيان بأن السيد مرسلي ذكر "بالقيود المفروضة" في مجال تنظيم تحديد  هامش الاسعار حيث "طمأنه" وزير الصحة بالدعم الكامل للسلطات العمومية التي  تعمل من اجل ترقية صناعة الأدوية محليا و توفير جميع الظروف التي تسمح بتعزيز  القدرات الوطنية في الإنتاج الصيدلاني".

كلـمات مفتـاحيــة :
السياسة الصيدلانية محور لقاء بين وزير الصحة و رئيس الجمعية الوطنية للمنتجين الصيدلانيين
  أدرج يـوم : الإثنين, 10 تموز/يوليو 2017 09:24     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 71 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

"التحضير جار لعملية إعادة التنظيم الإداري لاستحداث ولايات منتدبة في الهضاب العليا"  

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: ظاهرة تقدم أغلبية الفلاحين في السن مقلقة (الرئيس بوتفليقة) 