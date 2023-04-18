المؤتمر العالمي للنفط من 9 الى 13 يوليو في اسطنبول 

الجزائر - انطلقت اليوم الأحد فعاليات الطبعة الثانية وعشرون (22) للمؤتمر العالمي للبترول اليوم الاحد في إسطنبول( تركيا) حيث يشارك وزير الطاقة السيد مصطفى قيطوني , حسبما أفاد به بيان من الوزارة.

و حسب ذات المصدر فان وزير الطاقة الذي يقود وفدا متكونا من الاطارات السامية في الوزارة فضلا عن كوادر من مجمع سوناطراك, سيشارك في فعاليات هذه التظاهرة التي تنظم من 9 الى 13 يوليو الجاري حيث سيحضر الدورة الرئاسية للمؤتمر كما سيرأس اشغال الدورة المخصصة للجزائر المرتقبة يوم 12 يوليو الجاري.

و حسب بيان الوزارة سيلتقي السيد قيطوني, على هامش المؤتمر, مع وزراء و صناع القرار و الفاعلين الاساسيين في قطاع الصناعة النفطية .

و سيبحث المشاركون في المؤتمر اساسا اثار الاتفاق الدولي حول مناخ على قطاع النفط و كذلك جهود المنافسة في ضل تراجع اسعار النفط الخام النفط فضلا عن العلاقات بين الدول الاعضاء و غير الاعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك).