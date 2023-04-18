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المؤتمر العالمي للنفط من 9 الى 13 يوليو في اسطنبول 

  أدرج يـوم : الأحد, 09 تموز/يوليو 2017 19:40     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 30 مرات
المؤتمر العالمي للنفط من 9 الى 13 يوليو في اسطنبول 

الجزائر - انطلقت اليوم الأحد  فعاليات الطبعة الثانية وعشرون (22) للمؤتمر العالمي للبترول اليوم الاحد في إسطنبول( تركيا)  حيث  يشارك وزير الطاقة السيد مصطفى قيطوني , حسبما أفاد به بيان من الوزارة.

و حسب ذات المصدر فان وزير الطاقة الذي يقود وفدا متكونا من الاطارات السامية   في الوزارة فضلا عن كوادر من مجمع سوناطراك, سيشارك في فعاليات هذه التظاهرة  التي تنظم من 9 الى 13 يوليو الجاري حيث سيحضر الدورة الرئاسية  للمؤتمر كما  سيرأس اشغال الدورة المخصصة للجزائر المرتقبة يوم 12 يوليو الجاري.

و حسب بيان الوزارة سيلتقي السيد قيطوني, على  هامش المؤتمر, مع وزراء و صناع  القرار و الفاعلين الاساسيين في قطاع الصناعة النفطية .

 

و سيبحث المشاركون في المؤتمر اساسا  اثار الاتفاق الدولي حول مناخ  على  قطاع النفط و كذلك جهود المنافسة في ضل تراجع اسعار النفط  الخام النفط فضلا  عن  العلاقات بين الدول الاعضاء و غير الاعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط  (اوبك). 

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المؤتمر العالمي للنفط من 9 الى 13 يوليو في اسطنبول 
  أدرج يـوم : الأحد, 09 تموز/يوليو 2017 19:40     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 30 مرة   شارك

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