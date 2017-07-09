التأكيد على ضرورة تحسيس رجال الأعمال الجزائريين في الخارج بأهمية الاستثمار في الجزائر 

الجزائر - أكد وزير التجارة أحمد عبد الحفيظ الساسي اليوم الأحد بالجزائر على ضرورة الشروع في تحسيس رجال الأعمال الجزائريين في الخارج بأهمية السوق الجزائرية سيما في ظل التسهيلات التي تمنحها الدولة من اجل تفعيل الاستثمار الناجع.

وقال الوزير لدى استقباله كل من سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر و رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفرنسا قاسي قاسم آيت يعلى أن الرهانات الاقتصادية التي ترفعها الجزائر تعد "تحديا كبيرا" في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.

وأشار السيد الساسي في ذات السياق إلى ان الجزائر تحافظ و تلتزم بكل اتفاقات الشراكة التي ابرمتها مع شركائها العرب والأجانب على حد سواء.

وخلال استقباله سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر السيدة جوان بولا تشيك التي أدت له زيارة مجاملة ووداع نوه الوزير بالاستثمارات الأمريكية خاصة في الجنوب الجزائري ومدى أهميتها على المستويين البعيد والمتوسط سيما في قطاع الفلاحة.

كما تطرق الطرفان إلى مختلف القضايا الاقتصادية ذات البعد المحلي والإقليمي والدولي والعلاقات بين البلدين في الشق الاقتصادي .

كما استقبل الوزير السيد قاسي قاسم آيت يعلى رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفرنسا لبحث دور الغرفة في دعم المشارع الاستثمارية بالجزائر.

كما ناقش الطرفان الفرص الممكن منحها خاصة للجزائريين المقيمين في الخارج من اجل الاستثمار في الجزائر.