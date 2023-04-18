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السيارات السياحية: ارتفاع الواردات بأكثر من 5  بالمائة خلال الخمسة أشهر الأولى من 2017 

  أدرج يـوم : الأحد, 09 تموز/يوليو 2017 16:51     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 3 مرات
السيارات السياحية: ارتفاع الواردات بأكثر من 5  بالمائة خلال الخمسة أشهر الأولى من 2017 

الجزائر-  بلغت فاتورة واردات  السيارات السياحية قرابة 531  مليون دولار خلال الخمسة اشهر الاولى ل 2017 مقابل 504 مليون دولار من نفس  الفترة خلال سنة  2016  ما يمثل ارتفاعا بنسبة تفوق 5  في المائة، حسب ما علمته (وأج) من مصالح الجمارك.

وبالمقابل عرفت فاتورة واردات مركبات نقل الاشخاص و السلع (المصنفة ضمن فئة  منتجات التجهيز) انخفاضا قدر بأكثر من 25 في المائة   حيث بلغت أكثر من 196  مليون دولار مقابل أكثر من 263 مليون دولار سجلت خلال  نفس فترة من سنة 2016.

أما بالنسبة لقطع و ملحقات السيارات (المصنفة ضمن فئة المواد الاستهلاكية غير   الغذائية) فان فاتورة الواردات سجلت انخفاضا بأكثر من 4 في المائة  حيث بلغت  أكثر من 164 مليون دولار مقابل  أكثر من 171 مليون دولار.   

وفيما يخص العجلات المطاطية الجديدة فانه  تم استيراد ما قيمته  144 مليون  و600 ألف  دولار مقابل 181 مليون دولار اي بانخفاض يفوق 22 في المائة . 

للتذكير، فإن الحصة الكمية  لواردات السيارات السياحية حددت في 2016 ب 98 ألف  و 374 وحدة في اطار رخص الاستيراد.          

 

وبلغت قيمة  واردات المركبات السياحية قرابة  1 مليار و 300 مليون دولار في  2016 مقابل أكثر من 2 مليار دولار في 2015 اي بانخفاض  يفوق 36  بالمائة.   

كلـمات مفتـاحيــة :
السيارات السياحية: ارتفاع الواردات بأكثر من 5  بالمائة خلال الخمسة أشهر الأولى من 2017 
  أدرج يـوم : الأحد, 09 تموز/يوليو 2017 16:51     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 3 مرة   شارك

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