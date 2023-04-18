زعلان يشدد على ضرورة استلام الشطر الأول لتوسعة ترامواي قسنطينة في أغسطس2018

قسنطينة - أكد وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغاني زعلان بعد ظهر يوم السبت بقسنطينة على ضرورة استلام الشطر الأول لمشروع توسعة ترامواي قسنطينة (انطلاقا من محطة حي زواغي سليمان إلى غاية مدخل مدينة علي منجلي) في "أغسطس 2018".

وأوضح الوزير خلال معاينته ورشة توسعة ترامواي بمدخل مدينة علي منجلي في إطار زيارة عمل قام بها إلى ولاية قسنطينة بأن الشطر الثاني لهذا المشروع الممتد من مدخل علي منجلي مرورا بشارع جيش التحرير الوطني إلى غاية جامعة عبد الحميد مهري (قسنطينة 2 ) سيستلم في غضون "نهاية السداسي الأول 2019".

ويمتد الشطران الأول و الثاني لمشروع توسعة ترامواي قسنطينة على مسافة إجمالية تصل إلى 10,35 كلم و يضم 12 محطة و تطلب غلافا ماليا بقيمة تفوق 27,7 مليار د.ج و في آجال إنجاز حددت ب35 شهرا حسب ما ورد في الشروح التي قدمها المسؤولون المعنيون بعين المكان.

وأبرز الوزير بالمناسبة على المردودية الاقتصادية الأكيدة لهذا المشروع "المضمونة 100 بالمائة" فضلا عن الجانب الاجتماعي بالنظر --كما قال-- إلى أن هذا المشروع الذي سيربط عاصمة الولاية بمدينة علي منجلي سيمكن من تسهيل تنقل المواطنين بين مدينتي قسنطينة و علي منجلي كما سيمكن من تخفيف الاختناق المروري المسجل حاليا بين المدينتين.

وسيتم تخصيص 24 عربة جديدة في إطار هذه التوسعة ستضاف ل27 عربة لترامواي قسنطينة العاملة حاليا على خط بن عبد المالك رمضان-محطة حي زواغي سليمان على مسافة 8,1 كلم.