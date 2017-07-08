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وزارة العمل لم تتخذ أي قرار يتعلق بإلغاء الامتيازات الخاصة بالصيادلة

  أدرج يـوم : السبت, 08 تموز/يوليو 2017 15:00     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 22 مرات
وزارة العمل لم تتخذ أي قرار يتعلق بإلغاء الامتيازات الخاصة بالصيادلة
صورة وأج

الجزائر - أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي يوم السبت بالجزائر العاصمة أنه "لم يتم اتخاذ أي قرار حول الغاء الامتيازات الخاصة بالصيادلة" وأن أي قرار يتخذ سوف يكون ب"الاجماع والاتفاق بين كل الاطراف المعنية".

وأشار الوزير في تصريح للصحافة على هامش الملتقى الوطني لمدراء هياكل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة الى وجود "مفاوضات تتم بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء وكذا الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء وممثلي الصيادلة" مضيفا أنه "سيتم عقد اجتماع يوم الاثنين القادم" بين هؤلاء الاطراف للحوار حول هذه المسألة داعيا الصيادلة الى مساعدة قطاع العمل للوصول الى "حل يراعي مصالح كل الاطراف المعنية".

وأغتنم السيد زمالي هذه الفرصة لينوه بالمجهودات التى قام بها الصيادلة و تعاونهم لانجاح اجراءات منظومة الدفع من قبل الغير  مذكرا في الوقت ذاته بأهمية "الحرص على التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي" مبرزا أنه "في حالة تسجيل أي خلل في هذه  التوازنات المالية لن تضر فقط بالمؤمن لهم اجتماعيا وبفئة المتقاعدين ولكن أيضا بالصيادلة الذين يستفيدون هم أيضا من مزايا المنظومة".

 

وللإشارة فان النقابة الوطنية للصيادلة أعربت مؤخرا عن احتجاجها حول مسألة الغاء التحفيزات الممنوحة من قبل الضمان الاجتماعي.

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وزارة العمل لم تتخذ أي قرار يتعلق بإلغاء الامتيازات الخاصة بالصيادلة
  أدرج يـوم : السبت, 08 تموز/يوليو 2017 15:00     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 22 مرة   شارك

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