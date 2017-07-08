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نقل جوي: زعلان يوجه تعليمات لتسهيل دخول المسافرين وخروج الحجاج 

  أدرج يـوم : السبت, 08 تموز/يوليو 2017 14:01     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 32 مرات
نقل جوي: زعلان يوجه تعليمات لتسهيل دخول المسافرين وخروج الحجاج 

الجزائر - أعطى وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني  زعلان تعليمات خاصة للقائمين على تسيير المطارات الجزائرية تقضي بتسهيل وتخفيف  اجراءات  دخول المسافرين في أقل وقت ممكن  وتهيئة أحسن الظروف لسفر الحجاج  الميامين إلى بيت  الله الحرام، حسبما أفاد به بيان لهذه الهيئة.

وخلال زيارة عمل مفاجئة قادته يوم الجمعة الى مطار هواري بومدين الدولي وقف  الوزير عن قرب على كافة الاجراءات المتخذة وعلى نوعية الخدمات  المقدمة  لاستقبال ضيوف الجزائر بصفة عامة والجالية الجزائرية المقيمة بالمهجر بصفة  خاصة.

وراقب الوزير عن قرب عمليات  شحن الأمتعة ونوعية الحافلات وسرعة تسيير  الرحلات.

وأصر الوزير أثناء الزيارة على ضرورة التنسيق مع مختلف المصالح من الامنية  والجمركية لتسهيل وتخفيف اجراءات  دخول المسافرين في أقل وقت ممكن.

 

كما وجه السيد زعلان تعليمات صارمة لتسهيل وتهيئة أحسن الظروف لسفر الحجاج  الميامين إلى بيت  الله الحرام لاسيما أن فترة سفرهم هذه السنة تصادف انطلاقه  موسم الاصطياف.

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نقل جوي: زعلان يوجه تعليمات لتسهيل دخول المسافرين وخروج الحجاج 
  أدرج يـوم : السبت, 08 تموز/يوليو 2017 14:01     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 32 مرة   شارك

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