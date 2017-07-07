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طاقة : التعاون الجزائري-الأمريكي محور لقاء وزير الطاقة قيطوني مع السيدة بولاشيك

  أدرج يـوم : الجمعة, 07 تموز/يوليو 2017 11:48     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرات

الجزائر - استقبل وزير الطاقة مصطفى قيطوني يوم الخميس  بالجزائر العاصمة السيدة بولاشيك سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر  حيث تطرق معها الى علاقات التعاون و الشراكة بين البلدين لا سيما في مجال  الطاقة حسب ما جاء في بيان للوزارة . 

و أوضح البيان أن السيد قيطوني قد عرض خلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة  على السيدة بولاشيك المنتهية مهامها في الجزائر و التي قامت بزيارة عمل و  مجاملة " أفاق الاستثمار المستقبلية في المشاريع المهيكلة في الجزائر". 

و يشير البيان الى أن الوزير دعا  في هذا الصدد " الشركات الامريكية الى  الاستثمار في مجال التنقيب و انتاج المحروقات و كذا في الصناعات التحويلية و  التكرير و الطاقات المتجددة".

و أبرز المصدر ذاته أن الوزير تطرق أيضا إلى مختلف المجالات التي "تحظى  بإمكانية  تطوير الشراكات  و تبادل الخبرات و الحلول للانشغالات ذات الاهتمام  المشترك لا سيما في مجال التكوين و نقل التكنولوجيا و المهارة". 

 و اضاف البيان ان الوزير شكر السيدة بولاشيك التي تنهي مهامها بالجزائر نظير  عملها الدبلوماسي "النشيط" و "مشاركتها الشخصية" في تعزيز التعاون بين البلدين  و في تجسيد مشاريع شراكة "مهمة" تجمع الطاقة و الصناعة من أجل خلق المزيد من  الثروة.

طاقة : التعاون الجزائري-الأمريكي محور لقاء وزير الطاقة قيطوني مع السيدة بولاشيك
  أدرج يـوم : الجمعة, 07 تموز/يوليو 2017 11:48     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرة   شارك

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