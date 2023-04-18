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الجزائر تصطاد كامل حصتها من التونة الحمراء ل 2017

  أدرج يـوم : الخميس, 06 تموز/يوليو 2017 14:46     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 100 مرات
الجزائر تصطاد كامل حصتها من التونة الحمراء ل 2017

الجزائر- أكد المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد طه حموش يوم الخميس أن  الجزائر تمكنت من اصطياد كامل حصتها من التونة الحمراء المحددة من طرف اللجنة  الدولية للحفاظ على سمك التونة في الاطلسي (أيكات) و المقدرة ب 1.043 طن.

  و أفاد ذات المسؤول خلال لقاء لعرض حصيلة نشاط شعبة الصيد البحري و تربية  المائيات  خلال السداسي الأول من العام الجاري  أن حصة الجزائر من صيد التونة  الحمراء لسنة 2017  تم اصطيادها بالكامل  خلال حملة الصيد الممتدة من 26 مايو  الى 24 يونيو الماضيين. 

وقد تم استخدام خلال هذه الحملة  يضيف ذات المسؤول - 14 سفينة وطنية خاصة  بصيد التونة   حيث تم تقسيم هذا الاسطول الى فوجي عمل من 9  و5 سفن.

وأكد السيد حموش أن هذه الحصة ستعزز من موقف الجزائر داخل اللجنة الدولية  للحفاظ على سمك التونة في الاطلسي (أيكات) من أجل الشروع في التفاوض على الحصص  المستقبلية . 

يذكر أن الجزائر استفادت خلال اجتماع اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة  في لأطلسي الذي نظم  في نوفمبر 2016  بفيلامورا (البرتغال) من حصة اضافية تقدر  ب 500 طن لسنة 2017  بعد أن كانت في حدود 546 طن لترفع بالتالي حصة الجزائر  خلال نفس السنة  الى 1.043 طن   .

وكانت  حصة الجزائر من صيد التونة الحمراء التي تم تحديدها خلال اجتماع  اللجنة الدولية للمحافظة على التونة في المحيط الأطلسي الذي جرى في 2014 بجنوة  (ايطاليا) من رفع تدريجي لحصتها إلى 243 طن خلال سنة 2014   ثم الى 370 طن سنة  2015  ليرتفع  460 طن لسنة 2016 و 546 طن لسنة 2017  أي ما يعادل نحو 2  بالمائة من مجموع الكلي المسموح للصيد.

وقد تقلصت حصة الجزائر خلال اجتماع ال 17  اللجنة الدولية للحفاظ على سمك  التونة في الاطلسي المنعقد سنة 2010 من 5 في المائة من المجموع الكلي المسموح  للصيد الى 1 بالمائة و استفادت كل من ليبيا و تركيا و مصر و سوريا من  الحصة  التي تم تقليصها و المقدرة ب  418 طن.

كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر تصطاد كامل حصتها من التونة الحمراء ل 2017
  أدرج يـوم : الخميس, 06 تموز/يوليو 2017 14:46     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 100 مرة   شارك

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