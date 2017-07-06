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ضرورة الاحترام الصارم لآجال إنجاز المشاريع السكنية

  أدرج يـوم : الخميس, 06 تموز/يوليو 2017 15:03     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 72 مرات
ضرورة الاحترام الصارم لآجال إنجاز المشاريع السكنية

ميلة  - شدد وزير السكن والعمران والمدينة يوسف شرفة يوم  الخميس بولاية ميلة على "ضرورة الاحترام الصارم" لمواعيد إنجاز المشاريع  السكنية و "تفادي أي تعطيل في تسليم هذه المشاريع".

و عاين الوزير خلال زيارة عمل و تفقد قام بها إلى هذه الولاية ورشتي بناء 400  سكن ضمن صيغة البيع بالإيجار لوكالة "عدل" بتاجنانت و500 سكن من نفس الصيغة بشلغوم العيد حيث دعا إلى ضرورة توفير كل الشروط المتعلقة باستلام 1400 وحدة  ضمن صيغة البيع بالإيجار و ذلك في "غضون ديسمبر المقبل" منها 400 بتاجنانت  و500 بكل من شلغوم العيد وفرجيوة.

وتلقى الوزير بشأن برنامج وكالة "عدل" التزامات من المؤسسة المنجزة لمشروع  حصة أخرى ب1000 سكن من صيغة "عدل" تسليم حصة أولى قوامها 216 وحدة "قبل نهاية  2017 ".

ودعا السيد شرفة إلى منح الأولوية لهذا المشروع (1000 سكن) من أجل إتمام هذا  البرنامج قبل أن يعاين خلال هذه الزيارة 12 مشروعا سكنيا بالولاية و مرفقين  تابعين لقطاع التعليم العالي والبحث والعلمي.

وسيشرف الوزير بعد ظهر اليوم بمنطقة فرضوة ببلدية سيدي مروان على حفل تسليم  مفاتيح 50 سكنا ترقويا مدعما بفرضوة موجهة لمواطنين ببلدية سيدي مروان و 296  سكنا اجتماعيا تساهمي لفائدة بلدية القرارم قوقة و60 سكنا اجتماعي تساهميا  لصالح مستفيدين من بلدية شلغوم العيد.

كلـمات مفتـاحيــة :
ضرورة الاحترام الصارم لآجال إنجاز المشاريع السكنية
  أدرج يـوم : الخميس, 06 تموز/يوليو 2017 15:03     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 72 مرة   شارك

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