الجزائر- قطر- سلطنة عمان: بحث سبل تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي  

الجزائر - استقبل وزير الصناعة والمناجم السيد محجوب بدة،سفيرا دولة قطر وسلطنة عمان بالجزائر السيدان ابراهيم بن عبد العزيز السهلاوي وناصر بن سيف بن سالم الحوسني على التوالي، حسب بيان من الوزارة.

وخلال استقباله للسفير القطري عرض السيد بدة الأولويات والخطوط العريضة لمخطط عمل الحكومة وكذا الأهمية التي يوليها هذا المخطط للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال في إطار القاعدة 49/51 المسيرة للاستثمار الأجنبي في الجزائر حسب البيان.

وتطرق الطرفان خلال هذا الاجتماع إلى بعض مشاريع الشراكة المنجزة أو تلك التي هي قيد الإنجاز في مجالات الصناعة الخدمات السياحة والاتصالات.

كما جرى الحديث خلال هذا اللقاء عن مشروع الحديد والصلب ببلارة (جيجل) حيث ثمن الطرفان التقدم المسجل في مختلف مراحله واستكمال الأشغال على مستوى وحدة الدرفلة الأولى بهذا المركب التي ستكون في نهاية شهر يوليو الجاري.

واعتبر سفير دولة قطر بأن تجسيد هذا المشروع يعد إشارة قوية للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في الجزائر مشيرا إلى رغبة بلاده في تنويع علاقاتها الاقتصادية مع الجزائر.

من جانب آخر ولدى استقباله لسفير سلطنة عمان السيد بن سيف بن سالم الحوسني قدم السيد بدة الخطوط العريضة لمخطط عمل الحكومة الجديد لاسيما فيما يتعلق بالجانب الصناعي الذي تعول عليه الجزائر لتنويع اقتصادها وتحسين مناخ الأعمال في إطار القاعدة 49/51 حسب ذات البيان.

وأكد الوزير بهذه المناسبة على الأهمية التي توليها الجزائر لتدعيم العلاقات الاقتصادية وعلاقات الشراكة مع البلدان العربية لاسيما مع سلطنة عمان والرقي بها الى مستوى العلاقات السياسية والاخوية التي تربط الجزائر ومسقط.

من جانبه، سلم السيد الحوسني للوزير رسالة من نظيره العماني بخصوص طلب تنظيم معرض للمنتوجات العمانية بالجزائر الذي يهدف إلى تعزيز مستوى التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وذكر بيان الوزارة بأن هذه التظاهرة التي تقرر تنظيمها من 9 إلى 13 أكتوبر 2017 ستكون فرصة لالتقاء رجال الأعمال الجزائريين ونظرائهم العمانيين ومسؤولين حكوميين وممثلين عن غرف الصناعة والتجارة للبلدين.

هذا وقد رحب السيد بدة بفكرة إقامة معرض للمنتجات العمانية بالجزائر مؤكدا بان مصالحه ستعمل على تهيئة كل الظروف لإنجاح هذا الموعد.