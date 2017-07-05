فاو: السيد بوعزقي يدعو الى تنسيق ناجع للجهود لمواجهة ظاهرة ندرة المياه

روما - دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي يوم الأربعاء في روما الى دعم أكبر وتنسيق أنجع للجهود لمواجهة ظاهرة ندرة المياه التي تعاني منها الدول العربية حسبما أفاد به بيان للوزارة .

وفي تدخله خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي عقد في روما تحت عنوان " مواجهة ظاهرة ندرة المياه و تحسين الأمن الغذائي في خضم التغيرات المناخية " بمناسبة التئام الدورة ال 40 للندوة العامة لمنظمة الدولية للتغذية و الزراعة " فاو"

ما بين 3 و 8 يوليو الجاري دعا السيد بوعزقي الى تنسيق انجع للجهود لمواجهة ظاهرة ندرة المياه مشددا على ضرورة تسيير افضل لهذا المورد الاستراتيجي و تبادل الخبرات بين الدول المعنية .

وأبرز الوزير خلال هذه الدورة التي ترأسها المدير العام للفاو جوزيه غرازيانو دا سيلفا الى جانب الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الجهود التي بذلتها الجزائر في مجال السقي الفلاحي و التكيف مع التغيرات

المناخية الحاصلة و ذلك من خلال تسخير المياه غير التقليدية مثل تحلية مياه البحر و استغلال المياه المستعملة بعد تصفيتها و ترشيد الاستهلاك.

وقد تطرق المشاركون خلال هذا الاجتماع الى اشكالية ندرة المياه و الاختلالات المسجلة في هذا المجال في منطقة شمال افريقيا و الشرق الأوسط ( منطقة مينا) مبرزين أملهم في تفعيل مقاربة مبتكرة و تشاركية لضمان استخدام سليم و مستدام لهذا المورد الحيوي الهام .