القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجزائر ترأس اجتماع  المجلس الوزاري لصندوق أوبك للتنمية الخميس بفيينا

  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 تموز/يوليو 2017 16:22     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 13 مرات
الجزائر ترأس اجتماع  المجلس الوزاري لصندوق أوبك للتنمية الخميس بفيينا

الجزائر  - ترأس الجزائر هذا الخميس بالعاصمة النمساوية  فيينا  أشغال اجتماع المجلس الوزاري لصندوق أوبك للتنمية الدولية " أوفيد"  بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية حسبما أفاد بيان للوزارة.

 وسيدرس المجلس الوزاري الذي يحضره وزراء مالية الدول الاعضاء في منظمة الدول  المصدرة للنفط (أوبك) التقرير السنوي للصندوق و مراجعة سياسته الخاصة بالإقراض  و المصادقة على التقارير المالية بالنسبة لسنة 2016 -يضيف البيان- . 

ومن المرتقب أن يجتمع وزير المالية عبد الرحمان راوية على هامش أشغال هذا  الاجتماع بنظرائه الوزراء  لتباحث مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. 

للتذكير تم في جوان 2016 تمديد فترة رئاسة الجزائر  للمجلس الوزاري لصندوق  اوبك للتنمية الدولية لمدة سنة . 

ويتشكل  صندوق اوبك للتنمية الدولية من وزراء مالية الدول الاعضاء في أوبك و  يعتبر مؤسسة مشتركة ما بين الحكومات لتمويل التمية  تم تأسيسه خلال قمة  رؤساء الدول الاعضاء في أوبك الذي انعقد في مارس 1975 بالجزائر. 

ويهدف هذا الصندوق لتقوية و دعم التعاون بين الدول الاعضاء في قطاع المالية  الى جانب عدد من الدول الاخرى طور النمو   حيث تحرص على تقديم الدعم المالي  اللازم  لهذه الدول بهدف مساندة  نموها الاقتصادي و الاجتماعي بشروط مخففة  .

كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر ترأس اجتماع  المجلس الوزاري لصندوق أوبك للتنمية الخميس بفيينا
  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 تموز/يوليو 2017 16:22     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 13 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

"التحضير جار لعملية إعادة التنظيم الإداري لاستحداث ولايات منتدبة في الهضاب العليا"  

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: ظاهرة تقدم أغلبية الفلاحين في السن مقلقة (الرئيس بوتفليقة) 