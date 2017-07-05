الجزائر ترأس اجتماع  المجلس الوزاري لصندوق أوبك للتنمية الخميس بفيينا

الجزائر - ترأس الجزائر هذا الخميس بالعاصمة النمساوية فيينا أشغال اجتماع المجلس الوزاري لصندوق أوبك للتنمية الدولية " أوفيد" بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية حسبما أفاد بيان للوزارة.

وسيدرس المجلس الوزاري الذي يحضره وزراء مالية الدول الاعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) التقرير السنوي للصندوق و مراجعة سياسته الخاصة بالإقراض و المصادقة على التقارير المالية بالنسبة لسنة 2016 -يضيف البيان- .

ومن المرتقب أن يجتمع وزير المالية عبد الرحمان راوية على هامش أشغال هذا الاجتماع بنظرائه الوزراء لتباحث مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

للتذكير تم في جوان 2016 تمديد فترة رئاسة الجزائر للمجلس الوزاري لصندوق اوبك للتنمية الدولية لمدة سنة .

ويتشكل صندوق اوبك للتنمية الدولية من وزراء مالية الدول الاعضاء في أوبك و يعتبر مؤسسة مشتركة ما بين الحكومات لتمويل التمية تم تأسيسه خلال قمة رؤساء الدول الاعضاء في أوبك الذي انعقد في مارس 1975 بالجزائر.

ويهدف هذا الصندوق لتقوية و دعم التعاون بين الدول الاعضاء في قطاع المالية الى جانب عدد من الدول الاخرى طور النمو حيث تحرص على تقديم الدعم المالي اللازم لهذه الدول بهدف مساندة نموها الاقتصادي و الاجتماعي بشروط مخففة .