سوناطراك : نحو تثمين الغاز المصاحب للبترول     

حاسي مسعود (ورقلة) - قدم المدير الجهوي لمنطقة "رورد الباقل" للمجمع سوناطراك توفيق حمدان حلا لاسترجاع نحو عشرة ملايين متر مكعب من الغاز المصاحب للبترول في اليوم تستغل فيما بعد للبيع.

وأعلن المدير الجهوي عن هذا الحل الذي يتضمن في مرحلة أولى انتاج نحو عشر ملايين متر مكعب من الغاز المسترجع قبل ان يرتفع الحجم موضحا ان الفكرة ما تزال قيد التطوير وستتم مناقشتها يوم 10 يوليو الجاري خلال اجتماع لإطارات سوناطراك.

ويتمثل المنهج في تغييرات في نمط معالجة النفط بحيث يتعلق الامر باسترجاع جزء من الغاز كان الى حد الان يضخ لتشغيل منشآت مصنع المعالجة لرولد الباقل.

وتم عرض هذا الحل على لرئيس المدير العام لسوناطراك خلال زيارته لمواقع حاسي مسعود بحيث رحب بالفكرة.

وقال السيد ولد قدور على هامش زيارته لمصنع معالجة النفط لرورد الباقل "انا سعيد لما تم تحقيقه هنا في رولد الباقل" مضيفا أن "استرجاع زهاء عشر ملايين متر مكعب في اليوم أمر هام جدا بالنظر غلى التزاماتنا إزاء الشركاء الأجانب".

واعتبر أن هذا المسعى سيسمح بتلبية الطلب الدولي و الوطني في نفس الوقت مشيرا الى ان الطلب يرتفع في فصل الشتاء.

وأضاف أن هذا النوع من الاشغال الذكية التي أعدها مهندسونا يسمح لنا باحترام التزاماتنا الدولية و الوطنية".

وبعد ان حيا هذا المنهج الذي سيكون له "اثرا اقتصاديا أكيدا" اوضح الرئيس المدير العام لسوناطراك ان الجزائر تمر بظرف اقتصادي حساس للغاية (...)" مضيفا انه بالنظر للتكاليف الضعيفة لهذا المنهج يمكننا الرفع من قدراتنا الانتاجية و تحسين تنافسيتنا.

وأردف يقول أن عملنا يتمثل في البحث عن حلول ذكية للرفع من قدراتنا.