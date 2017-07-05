سوناطراك: دعوة المؤسسات لإعمار المدينة الجديدة بحاسي  مسعود 

حاسي مسعود - دعا الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، عبد المؤمن ولد قدور، يوم الثلاثاء إلى بذل جهود لاستقطاب المؤسسات إلى المدينة الجديدة حاسي مسعود واللجوء حتى استخدام "تواصل مكثف وحازم " من طرف السلطات المعنية من اجل ضمان قابلية مثلى للحياة في هذه المدينة.

وقال السيد ولد قدور أثناء زيارته للمشروع الحضري لمدينة حاسي مسعود انه "يجب استخدام تواصل حازم من اجل استقطاب المؤسسات للتمركز في مدينة حاسي مسعود الجديدة".

وفي حديثه لمدير المدينة الجديدة لحاسي مسعود مراد زرياتي طالب الرئيس المدير العام لسوناطراك بحث المؤسسات لإطلاق عمليات استثمارية متنوعة" في هذه المدينة حيث عبر عن أسفه على نقص التواصل مع المستثمرين المحتملين بهدف تعريف أفضل بهذا المشروع الحضري علما أن الدولة سخرت غلاف مالي ضخم لتجسيده.

من جانبه أكد السيد زرياتي في هذا الصدد عزمه إطلاق عروض للمهتمين من المؤسسات العمومية والخاصة لتحقيق هذا الهدف.

للتذكير فإن المدينة الجديدة لحاسي مسعود مسجلة كمدينة لدعم التنمية المستدامة للنسيج الاقتصادي في المنطقة بهدف ضمان خلق حوالي 40.000 منصب عمل.

ويتربع المشروع على مساحة إجمالية تقدر ب 4.483 هكتار منها 3.205 هكتار تشملها المساحة المخصصة للتعمير وتهيئة المدينة و 1.161 هكتار تشمل مساحة التوسعة المستقبلية علما أن النشاطات الأساسية للمدينة الجديدة ستكون نشاطات طاقوية جامعية ثقافية رياضية وترفيهية.

كما يتضمن البرنامج العام للمدينة الجديدة فضاءات لبرنامج السكن موجهة ل 80.000 ساكن فضاء الطاقة المتربع على مساحة 858 هكتار معدات إدارية منشآت معدات ومؤسسات رياضية وللشباب معاهد جامعية مراكز تكوين مراكز البحث والتطوير فضاءات عبادة مناطق نشاط موجهة خصيصا لإنتاج المواد والخدمات المرتبطة بالنشاطات الطاقوية الجامعية الثقافية الرياضية والترفيهية مراكز الهياكل و/أو شبكات منشآت الطرقات والسكك الحديدية شبكات المياه والاتصالات بالإضافة إلى عتاد المرافقة العمومي والخدمات الحضرية والخدمات الجوارية وحزام أخضر لحماية المدينة الجديدة من رياح الجنوب الساخنة والعواصف الرملية الدورية.