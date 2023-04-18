سوناطراك تحقق ربحا صافيا ب 207 مليار دينار سنة 2016

و حسب الحسابات الاجتماعية المغلقة في 31 ديسمبر 2016 تبرز نتائج 2016 رقم اعمال سنوي لسوناطراك ب 3.398 مليار دينار اي تراجع طفيف مقارنة بسنة 2015.
و بعد المداولة قررت الجمعية العامة لسوناطراك رصد 50 مليار دينار في شكل عائدات تدفع للخزينة العمومية و 157 مليار دينار احتياطات ثانوية لتمويل مخططها الإنمائي.
كما دفعت سوناطراك للخزينة العمومية خلال سنة 2016 في اطار الجباية مبلغ 1.863 مليار دينار.
و رغم صعوبات السوق النفطية المرتبطة بسعر البرميل ستواصل سوناطراك تطوير نشاطاتها القبلية والبعدية في ميدان النفط والغاز لتلبية حاجيات السوق الوطنية و المشاركة بفعالية في التنمية الاقتصادية للبلاد.