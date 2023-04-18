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سوناطراك تحقق ربحا صافيا ب 207 مليار دينار سنة 2016

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 04 تموز/يوليو 2017 18:19     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 35 مرات
سوناطراك تحقق ربحا صافيا ب 207 مليار دينار سنة 2016

الجزائر - حقق مجمع سوناطراك سنة 2016 ربحا صافيا ب 207  مليار دينار و سدد للخزينة العمومية جباية تفوق 1.800 مليار دينار  حسب ما علم  لدى هذه الشركة العمومية للمحروقات.

و حسب الحسابات الاجتماعية المغلقة في 31 ديسمبر 2016 تبرز نتائج 2016 رقم  اعمال سنوي لسوناطراك ب 3.398 مليار دينار  اي تراجع طفيف مقارنة بسنة 2015.

و بعد المداولة قررت الجمعية العامة لسوناطراك رصد 50 مليار دينار في شكل  عائدات تدفع للخزينة العمومية و 157 مليار دينار احتياطات ثانوية لتمويل  مخططها الإنمائي.

كما دفعت سوناطراك للخزينة العمومية خلال سنة 2016 في اطار الجباية مبلغ  1.863 مليار دينار.

 

و رغم صعوبات السوق النفطية المرتبطة بسعر البرميل  ستواصل سوناطراك تطوير  نشاطاتها القبلية والبعدية في ميدان النفط والغاز لتلبية حاجيات السوق الوطنية  و المشاركة بفعالية في التنمية الاقتصادية للبلاد.

كلـمات مفتـاحيــة :
سوناطراك تحقق ربحا صافيا ب 207 مليار دينار سنة 2016
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 04 تموز/يوليو 2017 18:19     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 35 مرة   شارك

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