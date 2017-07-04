قيطوني يتباحث سبل دعم و ترقية  التعاون الطاقوي مع سفيري ألمانيا و  أذربيجان

الجزائر - استقبل وزير الطاقة السيد مصطفى قيطوني يوم الثلاثاء بالجزائر سفيري ألمانيا و أذربيجان السيدان ميكائيل زيينر و ماهر مامد أوغلو ألياف على التوالي حيث تباحث معهما فرص التعاون الطاقوي حسبما أفاد به بيان للوزارة .

وقد تطرق السيد قيطوني بمعية السفير الألماني خلال هذه المحادثات الى علاقات التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة كما ناقشا الفرص الاستثمارية المتاحة خصوصا في مجال المحروقات و الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية يضيف البيان-.

وفي لقاءه مع سفير أذربيجان أبرز الطرفان علاقات التعاون التي تربط البلدين و التي وصفت ب " الجيدة و الأخوية" و كذا آفاق تطويرها في قطاع الطاقوي و خصوصا في مجال المحروقات .

وقد شدد السيد قيطوني و سفير أذربيجان على ضرورة استغلال فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين .

في هذا الصدد سيتم تشكيل لجنة مختلطة من الخبراء و ذلك لرصد و تحديد المشاريع المرشحة للتنفيذ سويا.

كما تطرق الطرفان لحركية و تطور أسواق النفط العالمية و كذا علاقات التعاون بين البلدان الاعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) و الدول المنتجة خارجها .

للتذكير تعتبر اذربيجان من بين الدول ال 11 غير الاعضاء في منظمة أوبك التي توصلت في ديسمبر 2016 بالاتفاق مع دول أوبك لخفض الانتاج النفطي اجمالا بواقع 1 مليون و 800 ألف برميل يوميا منها 1 مليون و 200 ألف برميل خفض من طرف دول أوبك بينما بلغت تخفيضات الدول ال 11 غير الاعضاء 600 ألف برميل و هي أذربيجان بروناي البحرين غينيا الاستوائية كزاخستان ماليزيا المكسيك عمان روسيا السودان و جنوب السودان.

وقد التزمت أذربيجان بخفض انتاجها النفطي بواقع 35 ألف برميل يوميا.