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قيطوني يتباحث سبل دعم و ترقية  التعاون الطاقوي مع سفيري ألمانيا و  أذربيجان

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 04 تموز/يوليو 2017 16:52     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرات

الجزائر  - استقبل وزير الطاقة السيد مصطفى قيطوني يوم  الثلاثاء بالجزائر سفيري ألمانيا و أذربيجان السيدان ميكائيل زيينر و ماهر  مامد أوغلو ألياف على التوالي حيث تباحث  معهما فرص التعاون الطاقوي حسبما  أفاد به بيان للوزارة .

وقد تطرق السيد قيطوني بمعية  السفير الألماني خلال هذه المحادثات الى علاقات  التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة  كما ناقشا الفرص الاستثمارية المتاحة  خصوصا في مجال المحروقات و الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية  يضيف  البيان-.

وفي لقاءه مع سفير أذربيجان   أبرز الطرفان علاقات التعاون التي تربط البلدين  و التي وصفت ب " الجيدة و الأخوية" و كذا آفاق تطويرها في قطاع الطاقوي و  خصوصا في مجال المحروقات .

وقد شدد السيد قيطوني و سفير أذربيجان على ضرورة استغلال فرص الاستثمار  المتاحة  في كلا البلدين .

في هذا الصدد سيتم تشكيل لجنة مختلطة من الخبراء و ذلك لرصد و تحديد المشاريع  المرشحة للتنفيذ سويا.

كما تطرق الطرفان لحركية و تطور أسواق النفط العالمية و كذا علاقات التعاون  بين البلدان الاعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) و الدول المنتجة  خارجها .

للتذكير تعتبر اذربيجان من بين الدول ال 11 غير الاعضاء في منظمة أوبك التي  توصلت في ديسمبر 2016  بالاتفاق مع دول أوبك لخفض الانتاج النفطي اجمالا بواقع  1 مليون و 800 ألف برميل يوميا  منها 1 مليون و 200 ألف برميل خفض من طرف دول  أوبك بينما بلغت تخفيضات الدول ال 11 غير الاعضاء 600 ألف برميل و هي  أذربيجان  بروناي  البحرين   غينيا الاستوائية   كزاخستان  ماليزيا   المكسيك    عمان   روسيا   السودان و جنوب السودان.

 

وقد التزمت أذربيجان بخفض انتاجها النفطي بواقع 35 ألف برميل يوميا.

 

 

 

 

 

 

قيطوني يتباحث سبل دعم و ترقية  التعاون الطاقوي مع سفيري ألمانيا و  أذربيجان
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 04 تموز/يوليو 2017 16:52     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرة   شارك

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