قيطوني يتباحث مع نظيره الإسباني حول الشراكة الطاقوية

الجزائر - استقبل وزير الطاقة مصطفى قيطوني يوم الاثنين بالجزائر وزير الطاقة والسياحة والبرنامج الرقمي الاسباني ألفارو نادال والذي تحادث معه حول الشراكة الطاقوية لاسيما في مجالات المحروقات الطاقات المتجددة والربط الكهربائي والغازي حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وتطرق الطرفان خلال هذا اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وإلى مستوى تقدم مشاريع الشراكة الحالية وكذا آفاق التعاون والاستثمار في المجالات الطاقوية وبالأخص استخراج انتاج وتحويل المحروقات والطاقات المتجددة حسب نفس المصدر.

كما تباحث الوزيرين حول مشاريع الربط الكهربائي والغازي بين الجزائر وإسبانيا وكذا الشراكات في ميدان تسويق الغاز "بشكل يشجع أكثر علاقات الأعمال بين البلدين" يضيف البيان.

وشارك السيد قيطوني في الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة الذكرى الثلاثين للشراكة بين المجمع الاسباني سيبسا وسوناطراك.

وبهذه المناسبة أكد بأن هذا الحدث "يشهد على طبيعة العلاقات الثنائية الممتازة بين البلدين في قطاع الطاقة ويبشر باستمرارها وتعزيزها وبنجاحها عن طريق آفاق جديدة للتعاون".

وصرح السيد قيطوني قائلا: "نولي اهمية كبيرة لتطوير العلاقات المربحة للطرفين والمتمحورة على مشاريع ترتكز على التحكم في تكنولوجيات الانتاج نقل المعارف والخبرات التكوين البحث والتطوير والادماج الوطني" مؤكدا بأن قطاع الطاقة يظل "مفتوحا على فرص الاستثمار" وبأن الجزائر مستمرة في "ترقية التعاون مع شركائها من اجل خلق أكبر للثروة".

وأضاف السيد قيطوني بأنه "على قناعة بأن إحياء هذه الذكرى يمثل إشارة تبشر بدفعة جديدة للعلاقات بين الشركتين وبين البلدين من خلال مشاريع ذات مصلحة مشتركة لاسيما فيما يتعلق بالشراكة التكنولوجية وبتعزيز القدرات" حسب نفس البيان.