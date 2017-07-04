العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين بمضاعفة الحيطة و الحذر

وهران - أكد المدير العام للجمارك الجزائرية قدور بن طاهر يوم الاثنين في وهران على أهمية العمل دون هوادة لتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين و المؤسسات الوطنية بمضاعفة الحيطة و الحذر لحماية الاقتصاد الوطني.

و أبرز السيد قدور بن طاهر خلال زيارة تفقدية لمختلف هياكل قطاعه بوهران أن هذه المؤسسة لازالت تعمل بغية تسهيل المعاملات الجمركية للمسافرين و المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين عند الدخول و الخروج من الحدود الجزائرية.

فعلا اتخذت العديد من اجراءات التسهيل لفائدة المسافرين لا سيما إنشاء ثلاث أروقة خاصة و هي : الرواق الأخضر المخصص للمسافرين الذين ليس لهم أي شيء ليصرحوا به رواق الاستعجالات المخصص للمرضى أو ذوي الاحتياجات الخاصة و رواق آخر للأفراد الذين يملكون ما يصرحون به.

و أمر السيد بن طاهر في هذا الصدد في كلمة ألقاها بالمحطة البحرية لميناء وهران عناصره ان يكونوا في الاستماع للمواطنين و اعلامهم بإمكانية الحصول "عبر الأنترنت" على استمارة التصريح بالعملة الصعبة و التصريح بالعبور الجمركي و ملئه مسبقا لربح الوقت.

كما أوصى قائلا "يجب مضاعفة الحيطة و الحذر لحماية الاقتصاد الوطني من آفة التهريب" مبرزا الامكانات الكبيرة التي وضعها تحت تصرف الجمارك من اجل مراقبة دقيقة و فعالة.

أما في ما يتعلق بالمؤسسات الاقتصادية الوطنية أكد المدير العام للجمارك أن مصالحه تسهر على حماية الاقتصاد الوطني من جميع أشكال التهريب و يدعوهم إلى مواجهة التحديات الداخلية و الانفتاح أكثر على متطلبات اقتصاد وطني حديث من خلال تسهيل و تبسيط الاجراءات الجمركية.

و أوضح السيد بن طاهر قائلا "إن مرافقة المؤسسة الجزائرية و تشجيع الاقتصاد الوطني يعتبران بالنسبة لنا مهمات استراتيجية و ذات اولوية. إنها محاور أساسية في المخطط الاستراتيجي 2016-2019" مؤكدا على ضرورة " الجمع بين تسهيل الاجراءات الجمركية و المراقبة الجمركية".

و في هذا الصدد ذكر المسؤول الأول في الجمارك أن هذه الاخيرة تراهن على مقاربة اتصال و تحسيس من أجل تحسين العلاقات مع المتعاملين الاقتصاديين و تشجيع الانتاج المحلي و تدعيم تنويع الصادرات خارج المحروقات لذا سيتم وضع نظام اعلامي جديد في اطار الاستراتيجية الجديدة للجمارك الجزائرية و يتعلق الأمر تحسين عمل الادارة الجمركية و تعزيز مراقبة التجارة الخارجية و مواكبة وتيرة التغييرات الحاصلة في المعاملات الاقتصادية العالمية.

وتطرق ذات المسؤول مطولا خلال ندوة صحفية بمحطة التكرير أرزيو إلى المخطط الاستراتيجي 2016-2019 الذي يرمي إلى تحسين مناخ الأعمال و تعزيز مكافحة الجريمة الاقتصادية (التهرب الجبائي التقليد و التهريب) مع استباق المخاطر.

أما بخصوص التحصيلات أكد المدير العام للجمارك أنه تم تسجيل مبلغ 1000 مليار دينار تحصيلات جبائية سنة 2016 و 11 مليار دينار من المخالفات و هو ما يعد حسبه "ربحا هاما للخزينة العمومية".

و فيما يتعلق بالتكفل بالأعوان الجمركيين في ولايات الجنوب أعلن السيد بن طاهر أن هناك قرارات هامة ستتخذ لفائدة الجمركيين في المناطق المعزولة في الجنوب من ناحية الراحة التعويضية و الحركة و التكفل النفسي و الصحي و كذلك من ناحية العلاوات.

و أشار ذات المسؤول فيما يخص ترقية الأعوان الجمركيين إلى أن مصالحه تعمل على حاليا على التحضير لترقية 1800 عون ممن لديهم أكثر من 10 سنوات خبرة في جميع الرتب علما "أن 1100 عون استفادوا سنة 2016 من الترقية".

و تفقد المدير العام للجمارك خلال زيارته لوهران المحطة البحرية لميناء وهران و محطة التكرير أرزيو كما حضر نهائي كأس كرة القدم للجمارك بملعب "أحمد زبانة" قبل ان يقوم بتوزيع مفاتيح عشرات شقق عدل لفائدة أعوان جمارك.