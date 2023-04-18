منتدى 5+5: اجتماع خبراء في الجمارك لمناقشة خارطة طريق لمكافحة الجريمة

وهران- سيتم تنظيم في ال 12 من يوليو بايطاليا اجتماع للخبراء تقرر عقده خلال اللقاء الأخير للمدراء العامين للجمارك لمنتدى حوار دول غرب المتوسط 5+5 المنعقد شهر مايو الفارط بروما لبحث خارطة طريق تسمح بمكافحة أنجع للجريمة حسبما اعلنه المدير العام للجمارك الجزائرية قدور بن طاهر يوم الاثنين بوهران.

و أوضح السيد بن طاهر في تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل إلى ولاية وهران أن الخبراء سيجتمعون من جديد بروما (ايطاليا) لتعميق نقاشاتهم حول مستوى تبادل المعلومات بين ضفتي المتوسط لا سيما في مجال الجريمة المنظمة و الجريمة العابرة للحدود و تبييض الأموال.

و تناول اجتماع شهر مايو الفارط مواضيع تتعلق خصوص بظواهر الغش و التصريحات الكاذبة و تبييض الأموال و تمويل الارهاب.

و أشار المسؤول الأول للجمارك قائلا أن "هذا الاجتماع يعد الأول من نوعه حيث قرر عقده خلال اجتماع وزراء المالية للمنطقة بباريس (فرنسا) الذي اوصى بتوسيع المشاورة و الحوار إلى سلك الجمارك لهذه البلدان".

و حسب السيد بن طاهر تم تسجيل استعدادا لدى بلدان 5+5 لابرام اتفاقات على الصعيد الثنائي ثم الاقليمي و كذا تبادل المعلومات لا سيما تلك المتعلقة بالجريمة المنظمة.

و أوضح ذات المسؤول يقول "ننوي تنفيذ خارطة الطريق التي درسها الخبراء مع نهاية السنة الجارية".