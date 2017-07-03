قيطوني يتحادث حول التعاون الطاقوي مع سفيري الصين و كوريا الشمالية

واستعرض السيد قيطوني مع سفير الصين العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين في مجال الطاقة و مشاريع الشراكة الحالية في الجزائر.
كما تطرقا إلى فرص الاستثمار لاسيما في مجال تحويل المحروقات. و بهذه المناسبة أعرب السيد قيطوني و السيد جوانغيو عن استعداد بلديهما المشترك في تعزيز التعاون في مختلف الميادين لاسيما في الطاقات المتجددة و المحروقات و البتروكيمياء.
و من جهة أخرى درس السيد قيطوني مع سفير كوريا الشمالية سبل و وسائل تعزيز علاقات التعاون بين الجزائر و كوريا الشمالية في ميدان الطاقة وتحويل المهارة و التكوين حسب ذات المصدر.