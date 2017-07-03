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قيطوني يتحادث حول التعاون الطاقوي مع سفيري الصين و كوريا الشمالية

  أدرج يـوم : الإثنين, 03 تموز/يوليو 2017 19:09     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرات

الجزائر  - أجري وزير الطاقة  مصطفى قيطوني يوم الاثنين  محادثات مع سفير الصين السيد يانغ جوانغيو  و سفير  كوريا الشمالية السيد تشاي  هيوك تشول اللذين تناول معهما علاقات التعاون الثنائي بين الجزائر وكل من هذين  البلدين  حسبما أفاد به بيان للوزارة.

واستعرض السيد قيطوني مع سفير الصين العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين  في مجال الطاقة و مشاريع الشراكة الحالية في الجزائر.

كما تطرقا إلى فرص الاستثمار لاسيما في مجال تحويل المحروقات.    و بهذه المناسبة  أعرب السيد قيطوني و السيد جوانغيو عن استعداد بلديهما  المشترك في تعزيز التعاون في مختلف الميادين لاسيما في الطاقات المتجددة و المحروقات و البتروكيمياء.

و من جهة أخرى  درس السيد قيطوني مع سفير كوريا الشمالية سبل و وسائل تعزيز  علاقات التعاون بين الجزائر و كوريا الشمالية في ميدان الطاقة وتحويل  المهارة  و التكوين  حسب ذات المصدر.

قيطوني يتحادث حول التعاون الطاقوي مع سفيري الصين و كوريا الشمالية
  أدرج يـوم : الإثنين, 03 تموز/يوليو 2017 19:09     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرة   شارك

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